Διπλή γκέλα Λαφόν: Έδιωξε κόρνερ σουτ που πήγαινε άουτ και στο κόρνερ ήταν εκτός θέσης για το 1-1

«Τσάμπα» γκολ για τον Παναθηναϊκό στο Πλζεν, με τον Σπάτσιλ να λέει «ευχαριστώ» στην άστοχη έξοδο του Γάλλου γκολκίπερ.

Η Βικτόρια Πλζεν ισοφάρισε σε 1-1 τον Παναθηναϊκό με «δώρο» του Αλμπάν Λαφόν στο 62'. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε σε κόρνερ ένα σουτ του Χροσόβκσι που θα μπορούσε να μην επέμβει και αμέσως μετά έκανε άστοχη έξοδο. Έτσι, ο Σπάτσιλ άλλαξε τις ισορροπίες στην «Ντούσαν Αρένα» και το σκορ οδηγεί το ματς στην... παράταση!