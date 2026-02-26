Η Βικτόρια Πλζεν ισοφάρισε σε 1-1 τον Παναθηναϊκό με «δώρο» του Αλμπάν Λαφόν στο 62'. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε σε κόρνερ ένα σουτ του Χροσόβκσι που θα μπορούσε να μην επέμβει και αμέσως μετά έκανε άστοχη έξοδο. Έτσι, ο Σπάτσιλ άλλαξε τις ισορροπίες στην «Ντούσαν Αρένα» και το σκορ οδηγεί το ματς στην... παράταση!
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Διπλή γκέλα Λαφόν: Έδιωξε κόρνερ σουτ που πήγαινε άουτ και στο κόρνερ ήταν εκτός θέσης για το 1-1
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Διπλή γκέλα Λαφόν: Έδιωξε κόρνερ σουτ που πήγαινε άουτ και στο κόρνερ ήταν εκτός θέσης για το 1-1