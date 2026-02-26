ΠΑΟΚ χωρίς την… «Αγία Τριάδα» μετά από 173 αγώνες και με 8 από τους 10 πρώτους σκόρερ εκτός!

Μετά από 37 μήνες και 173 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί σε αγώνα δίχως τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Γιάννη Κωνσταντέλια και Τάισον.

Αποστολή στην Ισπανία

Αποδεκατισμένος ταξίδεψε στο μακρινό Βίγκο της Γαλικίας, προκειμένου να κάνει ευρωπαϊκό... all in με φόντο την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Μόνο εύκολο δεν θα είναι το έργο όμως στο «Μπαλαΐδος», καθώς η κούραση μαζί με τις απουσίες, έχουν διαμορφώσει ένα «τοπίο» αρκετά δύσκολο για τους Θεσσαλονικείς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στους τραυματίες παραμένει η μεσοεπιθετική γραμμή, με μοναδικούς «καθαρόαιμους» μεσοεπιθετικούς στην αποστολή να είναι ο 19χρονος Χατσίδης και ο 17χρονος Μπέρδος.

Χαρακτηριστικό είναι πως όχι μόνο λείπει η λεγόμενη βασική μεσοεπιθετική του τριάδα (Κωνσταντέλιας, Τάισον και Ζίβκοβιτς), αλλά και οι εναλλακτικές του (Πέλκας και Ντεσπόντοφ), ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας πλέον, είναι ο Λούκα Ιβανούσετς.

Οι τρεις πρώτοι θα λείψουν ταυτόχρονα για πρώτη φορά, μετά την άφιξη του Βραζιλιάνου εξτρέμ στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2023.

Πάνω από 1100 μέρες αργότερα και 37 μήνες, ο Δικέφαλος θα παραταχθεί σε αγώνα χωρίς κανέναν από την «Αγία Τριάδα» του, με τους δύο (Κωνσταντέλιας-Τάισον) να είναι τραυματίες και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς τιμωρημένος.

Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν, μετά από 173 αγώνες, που οι «ασπρόμαυροι» θα στερηθούν τις... υπηρεσίες και των τριών μεσοεπιθετικών του, στους οποίους έχει στηριχθεί τα τελευταία χρόνια.

Χωρίς τους τρεις από τους πέντε πρώτους σκόρερ του ο ΠΑΟΚ στο Βίγκο, με 22 γκολ να «απουσιάζουν», ενώ οι τρεις προαναφερθέντες, είναι οι κορυφαίοι στη λίστα των ασίστ, με τον Αντρίγια να προηγείται με 16 και τους Τάισον και Κωνσταντέλια να ακολουθούν με οκτώ και επτά αντίστοιχα (31 συνολικά).



Μάλιστα, από τον σημερινό (26/2) αγώνα θα απουσιάσουν συνολικά οι οκτώ από τους δέκα πρώτους «ασπρόμαυρους» σκόρερ, με τους μοναδικούς διαθέσιμους να είναι οι Γιώργος Γιακουμάκης και Μαγκομέντ Οζντόεφ.

