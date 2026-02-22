Το τελευταίο τρίμηνο ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ!

Γλέντι… πολυαθλητικό από τον Παναθηναϊκό, που κέρδισε τους τελευταίους τρεις μήνες σε έξι διαφορετικά ομαδικά σπορ τον «αιώνιο» αντίπαλο του!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε χτες με εμφατικό τρόπο το Κύπελλο Ελλάδος, επικρατώντας με 68-79 του Ολυμπιακού στον τελικό, σε ένα ματς όπου είχε από το ξεκίνημα τον έλεγχο και δεν τον έχασε ποτέ, ανεβάζοντας την διαφορά μέχρι και τις παρυφές των 20 πόντων.

Η επιβλητική αυτή νίκη δίνει μάλιστα συνέχεια στις εξαιρετικές επιδόσεις που έχει στα «αιώνια» ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, αφού το τελευταίο τρίμηνο έχει κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του σε 6 ομαδικά σπορ, επιβεβαιώνοντας το πολυαθλητικό του προφίλ και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλα του τα τμήματα.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού πέρασε νικηφόρα από το «Γ. Καραϊσκάκης» με το γκολ του Ταμπόρδα στις 8 Φεβρουαρίου, ενώ στον Ερασιτέχνη ήρθαν νίκες σε βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών, μπάσκετ γυναικών αλλά και πινγκ πονγκ γυναικών.

Στις 16 Ιανουαρίου 2026 η ανδρική ομάδα βόλεϊ του «Τριφυλλιού» επιβλήθηκε με 3-0 του Ολυμπιακού, κάνοντας το «2Χ2» στο Πρωτάθλημα. Νωρίτερα, στις 7 Δεκεμβρίου, τα «φίνα κορίτσια» του Κιαπίνι είχαν κερδίσει με 3-1 των «ερυθρόλευκων» στο κλειστό του Μετς, δίνοντας συνέχεια στην αήττητη πορεία τους.

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ νίκησε με 88-85 τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος» στις 28 Ιανουαρίου, ενώ τα κορίτσια του πινγκ πονγκ επικράτησαν του «αιώνιου» αντιπάλου με 4-0 στις 27 Δεκεμβρίου αλλά και με 3-4 στις 7 Φεβρουαρίου.

Ένα εντυπωσιακό σερί σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πινγκ πονγκ, το οποίο θα επιδιώξει φυσικά να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός.