Αποφασίζουν σήμερα στον ΟΦΗ για αίτηση αναστολής ποινής με Παναθηναϊκό

Εντός της ημέρας αναμένεται να παρθεί η απόφαση από τον ΟΦΗ αν θα προχωρήσουν σε αίτηση αναστολής της ποινής κεκλεισμένων που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ, ενόψει του Παναθηναϊκού.

Οι Κρητικοί τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Λεβαδειακό.

Η ποινή -με βάση τα τωρινά δεδομένα- θα εκτιθεί στο κυριακάτικο (22/2) παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Παρά ταύτα στον ΟΦΗ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αίτηση αναστολής της ποινής, όπως έχουν πράξει κι άλλες ομάδες στο παρελθόν, κάτι που σημαίνει ότι η τιμωρία μπορεί να μη σβηστεί, αλλά θα πάει σε μεταγενέστερο παιχνίδι.

Εκείνο που προβληματίζει ωστόσο το νομικό επιτελείο της ομάδας, είναι ότι η αρμόδια επιτροπή μπορεί να μη συνεδριάσει εγκαίρως και η ποινή να μην μεταφερθεί στο αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς, κόντρα στην ΑΕΛ, αλλά σε εκείνο που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό. Συν τοις άλλοις το γεγονός ότι υπάρχει τριήμερο μπροστά μας ελέω Καθαράς Δευτέρας, ενδεχομένως λειτουργούσε αποτρεπτικά για αρκετό κόσμο να πήγαινε ούτως ή άλλως στο γήπεδο, όπως εκτιμούν στο Ηράκλειο.

Οι Κρητικοί έχουν διορία μέχρι αύριο (18/2) να προχωρήσουν στην αίτηση αναστολής, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι σήμερα να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.