Ολυμπιακός: Στο όριο των κίτρινων τρεις παίκτες με Λεβερκούζεν

Τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέξουν να μην «κιτρινιστούν» την Τετάρτη κόντρα στη Λεβερκούζεν, αλλιώς θα χάσουν τη ρεβάνς.

Στροφή στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν την Τετάρτη, για τα πλέι οφ του Champions League κάνει ο Ολυμπιακός, αφήνοντας πίσω την γκέλα με τον Λεβαδειακό. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να βγάλουν το καλό ευρωπαϊκό τους πρόσωπο και να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του, έχοντας στο νου του ότι τρεις παίκτες του βρίσκονται στο όριο των καρτών. Πρόκειται για τους Ντάνι Γκαρθία, Σαντιάγο Έσε και Μέχντι Ταρέμι, οι οποίοι αν δεχτούν κίτρινη την Τετάρτη, θα απουσιάσουν από τη ρεβάνς στη BAYArena, μια εβδομάδα μετά.

Το ίδιο πρόβλημα για τις «ασπιρίνες» αντιμετωπίζει ο Κριστιάν Κοφανέ.