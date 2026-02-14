Επίσημη η εποχή Τούντορ στην Τότεναμ

Η Τότεναμ ανακοίνωσε επίσημα πως ο Ίγκορ Τούντορ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η γνωστοποίηση έγινε το Σάββατο (14/2), με τον Κροάτη τεχνικό να υπογράφει συμφωνία μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονταν σε άμεση αναζήτηση προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τόμας Φρανκ, και τελικά κατέληξαν στον πρώην τεχνικό της Γιουβέντους, ο οποίος ήταν χωρίς ομάδα από τον Οκτώβριο.

Με αυτή την επιλογή, τα “σπιρούνια” κερδίζουν χρόνο ώστε να αναζητήσουν το καλοκαίρι μια πιο μόνιμη λύση για τον πάγκο τους.