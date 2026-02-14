Επίσημη η εποχή Τούντορ στην Τότεναμ

Οι Λονδρέζοι βρίσκονταν σε άμεση αναζήτηση προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τόμας Φρανκ, και τελικά κατέληξαν στον πρώην τεχνικό της Γιουβέντους, ο οποίος ήταν χωρίς ομάδα από τον Οκτώβριο.
Με αυτή την επιλογή, τα “σπιρούνια” κερδίζουν χρόνο ώστε να αναζητήσουν το καλοκαίρι μια πιο μόνιμη λύση για τον πάγκο τους.
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026
