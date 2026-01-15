Υπέγραψε στην Αταλάντα και θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στην Πίζα ο Ρασπαντόρι

Ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι επέστρεψε στην Ιταλία για να φορέσει τη φανέλα της Αταλάντα.

Ο 25χρονος Ιταλός διεθνής επιθετικός άφησε την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης για να επιστρέψει στη Serie A, με το κόστος της μεταγραφής να φθάνει τα 25 εκατ. ευρώ.

Ο Ρασπαντόρι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σασουόλο και αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής Ιταλίας με τη Νάπολι, κατέγραψε 15 συμμετοχές με τη φανέλα της Ατλέτικο με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Ο διεθνής άσος πέρασε σήμερα με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και την Παρασκευή θα κάνει το ντεμπούτο του με τους «μπεργκαμάσκι» στο εκτός έδρας ματς του πρωταθλήματος κόντρα στην Πίζα.