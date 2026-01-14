Λουτσέσκου: «Παίζουμε πάντα ως ομάδα - Ο κάθε παίκτης έχει τον ρόλο του!»

Για το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ είναι μέσα και στους τρεις στόχους του, αλλά και για τον ρόλο του καθενός σε ένα σύνολο που λειτουργεί ως ομάδα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, σημειώνοντας πως «ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τίποτα», υπογραμμίζοντας πως κρατά μόνο την πρόκριση. Μία πρόκριση που κρατά τον ΠΑΟΚ εντός όλων των στόχων, σε μία ομάδα που ο καθένας έχει το ρόλο του, όπως ανέφερε ο «στρατηγός» της.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Συμβαίνει διαρκώς, δηλαδή παίζουμε πάντα ως ομάδα και δεν βασιζόμαστε μόνο σε έναν παίκτη. Ο κάθε παίκτης έχει τον ρόλο του. Το σημαντικό είναι πως παραμένουμε και στους τρεις στόχους μας και ειδικά μετά από μια δύσκολη εποχή που άρχισε το καλοκαίρι γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα και ειδικά τραυματισμών. Αλλά έχει σημασία πως παραμένουμε και μέσα στις τρεις διοργανώσεις και αυτό απέναντι σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα. Ζοριζόμαστε, το παλεύουμε αλλά θα πω πως ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τίποτε. Απλά είμαστε και στους τρεις στόχους μας, παλεύοντας το κάθε ματς. Το αν μια ομάδα έχει και μπορεί να έχει παίκτες που μπορεί να κάνουν διαφορά σε ένα παιχνίδι είναι καλό. Ο Τάισον που είναι... 19 χρονών και ο Κωνσταντέλιας είναι πολύτιμοι παίκτες για εμάς. Δεν πρέπει να ξεχάσω και τον Ζίβκοβιτς που είναι σημαντικός για εμάς».

Για το τι θα ξεχώριζε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ: «Δεν κρατώ κάτι παραπάνω από την πρόκριση. Αυτό έχει σημασία για μένα και όχι το πώς ήρθε. Να έρθει η πρόκριση με τον οποιοδήποτε τρόπο».

Για την επιλογή του Μύθου στην κορυφή της επίθεσης αφού έπρεπε να παίξει ένας νεαρός παίκτης στην ενδεκάδα: «Δεν είχα καμιά διαφορετική σκέψη, δεν είχα κανέναν ενδοιασμό για το πώς θα παίξει...».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όλες τις ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο με αυτόν στο Πρωτάθλημα και αν αυτό του δίνει ψυχολογικό προβάδισμα για τον τίτλο: «Είναι πολύ μακριά τα πλέι οφ και το τέλος του Πρωταθλήματος. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να προετοιμάσω την ομάδα μου για το επόμενο ματς. Η σεζόν έχει μεγάλη διάρκεια, κάθε ομάδα θα έχει καλές και κακές περιόδους. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να σταθεί στον έναν βαθμό διαφορά. Εμείς πρέπει να προετοιμάζουμε την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι, γνωρίζοντας πως όλες οι ομάδες θα έχουν σκαμπανεβάσματα αλλά και απρόβλεπτους παράγοντες, όπως τραυματισμοί αλλά και επιπλέον ματς και αναφέρομαι και στις ομάδες που θα συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και νομίζω πως η διαχείριση των παικτών και το ποιος θα συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι δυο σημαντικοί παράγοντες για τη συνέχεια. Επίσης πρέπει να έχεις ισορροπία γιατί στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο σου γεννά συναισθήματα διαφορετικά ανάλογα με το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι ισορροπημένος και αυτό να το κρατήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα».

