Επιτέλους σωστή νοοτροπία ...read a book!

Ο Άρης απέδειξε για άλλη μια φορά πως απέχει έναν "σοβαρό" εαυτό από το να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ισοπαλία με ΑΕΚ και ένα ακυρωθέν VARίσιο γκολ, το οποίο θα σηκώσει (και πάλι) συζητήσεις. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Ο τίτλος είναι τιμής ένεκεν στην προσωπικότητα που μας άλλαξε την καθημερινότητα και τώρα βρίσκεται Άγιο Δομίνικο. Εναλλακτικός τίτλος κειμένου "τώρα είμαστε εντάξει; Εντάξει είμαστε!". Είμαστε όμως πραγματικά εντάξει, όταν βλέπουμε τον Άρη να έχει δυνατότητες και να μένει με... πικρία, επειδή έφυγε με το 1-1, απέναντι σε μια πάνοπλη ΑΕΚ και έχοντας, ο ίδιος, κάνει μόλις μία αλλαγή; Μυστήρια πράγματα...

Το αποψινό σίγουρα δεν μας έκανε πιο σοφούς. Μας έδωσε όμως ένα καλό μάθημα.

Αρχικά, στον ίδιο τον οργανισμό Άρη, ο οποίος, αν καταφέρει, έστω μια φορά, και διδαχθεί από τα λάθη του, θα μπορέσει να έχει τέτοιες εμφανίσεις, όπως την αποψινή, ως κανονικότητα. Γιατί η διάθεση υπάρχει. Η θέληση του κόσμου και η στήριξη είναι εκεί. Μόνο ο τρόπος λείπει...

Ο Άρης συνεχίζει να ψάχνει την ταυτότητα του εντός αγωνιστικού χώρου, όμως μοιάζει σιγά - σιγά να ανακτά την αυτοπεποίθηση του, έχοντας πλέον ξεκάθαρο στόχο το να πείσει, πρώτα από όλους, τους ίδιους του τους οπαδούς πως αξίζει και δεν είναι τελείως... χαμένη υπόθεση. Πρώτα θα γίνει (που γίνεται, όντως) αυτό και έπειτα θα μπούμε σε διαδικασία αυτοματισμών και τακτικών. Ο Ντούντου απόψε ξεσήκωνε την κερκίδα και το πίστευε. Ο Γένσεν (Θεέ μου, τι ζούμε) έμοιαζε τελείως διαφορετικός και βελτιωμένος, εφάμιλλος του Γιένσεν της Τούμπας. Ο Γαλανόπουλος μπήκε 15 λεπτά και έτρεχε για την ζωή του. Ο Ρόουζ συνεχίζει να μας "προβληματίζει". Πως γίνεται να "ξεφορτωθείς" έναν παίκτη που σε έχει κρατήσει ζωντανό εδώ και 2 μήνες; Δεν μπορείς!

Οι υπόλοιποι θα πάρουν σειρά...

Κατόπιν, ένα καλό μάθημα πήραν και οι αντίπαλοι, που ίσως βιάστηκαν να ξεγράψουν τον Άρη. Σαφώς και η χρονιά είναι αλλοπρόσαλλη και προβληματική, όμως μια ομάδα με τέτοιο υλικό (όταν είναι υγιές και δεν έχει πέσει περονόσπορος) δεν περνάει απαρατήρητη. Το είπαμε και στις εκπομπές, θα το γράψουμε και εδώ: "Οτιδήποτε μεταξύ 4 και 8 είναι πιθανό φέτος. Και ας υπάρχει απόσταση..."

Τέλος, ένα καλό μάθημα πήραν όλοι όσοι συνεχίζουν να προβλέπουν, να ποντάρουν κατά του Άρη και να τον υποτιμούν όταν πρόκειται να παίξει με ΑΕΚ ή Ολυμπιακό. Αφού βρε παιδιά δεν σας βγαίνει. Αφήστε τον θείο και πιάστε το τζόκερ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιζε - παίζει και θα παίζει για την νίκη και μόνο την νίκη. Αυτό την αναγκάζει το DNA και ο κόσμος της. Όλα τα άλλα είναι οδοντόκρεμες...

Περί διαιτησίας

Ο Σάγκι, πέρα από εξαιρετικά συμπαθές όνομα, για ευνόητους λόγους, μαζί με τους συνεργάτες του, κατάφεραν να σηκώσουν θύελλα αντιδράσεων για τις αποφάσεις και τα καμώματα τους. Αυτή εδώ η στήλη δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα "touches" και τα "φρ φρ". Επομένως θα το αφήσω πάνω σας, αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι το γκολ. Άλλο θα σχολιάσουμε μαζί.

Ήμουν, που λέτε, στο γήπεδο και βλέπω όχι έναν, όχι δύο, αλλά τρεις παίκτες να πηγαίνουν στο διαιτητικό τρίο, πριν την σέντρα του αγώνα. Εγώ για δύο παίκτες ήξερα βρε σεις. Γιατί τρεις;

Μια εξήγηση που μου έδωσε ένας συνάδελφος ήταν πως ο Γιένσεν μετέφραζε για να ρίξουν το νόμισμα και να διαλέξουν οι δύο αρχηγοί.

Ερώτηση: Δηλαδή, ο διαιτητής δεν γνώριζε 2-3 σπαστά αγγλικά τύπου "You are beautiful I love you", να τελειώνουμε; Αν δεν γνώριζε, τι σόι εξετάσεις περνάνε στο εξωτερικό για να σφυρίξουν;

Χαβαλέ κάνουμε, προχωράμε παρακάτω...

Για κλείσιμο θα ήθελα να σας διασκεδάσω με ένα στοιχείο του αγώνα, το οποίο, από τη μία μου άρεσε, από την άλλη με εκνεύρισε και η απάντηση του ΧΙμένεθ στην συνέντευξη τύπου ΣΙΓΟΥΡΑ δεν με κάλυψε.

Η ΑΕΚ έκανε τις αλλαγές της, φρέσκαρε την ομάδα και έπαιξε ως το τέλος για την νίκη. Όλα καλά ως εδώ.

Ο Άρης γιατί βρε Μανόλο μου, γιατί βρε τσολιά μου, γιατί βρε καμάρι της Ανδαλουσίας, δεν έκανε παραπάνω από μία αλλαγή; Αφού βλέπουν όλοι πως ο αντίπαλος με το που έγιναν οι αλλαγές έγινε χειρότερος και του έκλεβες τη μπάλα για πλάκα. Αν δεν ήταν τόσο τσαπατσούληδες οι γηπεδούχοι δε, θα έγραφε πολλά το κοντέρ. Βάλε μέσα Γιαννιώτα - Δώνη να χαμογελάσει το χειλάκι του κόσμου.

Ε μα να σε πιάνει τρέλα...

Να θες να μπεις εσύ να παίξεις. Να λες "Τώρα θα μπει το ιππικό και θα δούμε γκολ" και να μπαίνει ο (τίμιος γαρ) Γαλανόπουλος και να λουφάζεις πάλι πίσω στην γωνιά σου.

Η απάντηση;

"Τους είχα σε ετοιμότητα αν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα. Μόνο ο Γιένσεν ζήτησε αλλαγή..."

Ε τα παρατάω. Τουλάχιστον θα λέω πως με μία αλλαγή μόνο πήρα άνετο Χ.

Πριν σας πως καληνύχτα και πέσω να κουκουλωθώ, πριν αρπάξουμε και καμιά "πούντα" ή ότι άλλο λέτε εκεί...χάμω, στην Αθήνα, να μην ξεχάσω: να κερδίσω τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσω στο κύπελλο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ψυχολογία ομάδας και κόσμου. Ένας στόχος ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχαμε πει από αυτή εδώ την στήλη πως θα πρέπει να απασχολεί τον Άρη. VENGA λοιπόν!

ΥΓ Πέρασα πολύ ωραία που το λάπτοπ μου από γνωστή εταιρεία με δαγκωμένο φρούτο αποφάσισε να παγώσει από το κρύο και να μην ανοίγει. Όχι! Να τα λέμε και αυτά. Ήταν άλλη μια όμορφη εμπειρία από ελληνικό ποδόσφαιρο. Το 2026 ας μας μπει η ιδέα να μην παγώνει ο κόσμος στο γήπεδο. Το 2026 ας φροντίσει η εταιρεία που βγάζει τρισεκατομμύρια να λειτουργούν τα προϊόντα της και στους μηδέν βαθμούς. Τόσα λεφτά δίνουμε. Βρείτε τρόπο!