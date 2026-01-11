Βόρειος Όμιλος: Μόνη και ωραία στην κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Αναγέννηση Καρδίτσας, μετά και τη νίκη της απέναντι στην Καβάλα (3-0), εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία του Ηρακλή.

Στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου η Νίκη Βόλου υποδέχτηκε τον Ηρακλή, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες (1-1) και τον «Γηραιό» να δίνει την ευκαιρία στην Αναγέννηση Καρδίτσας να τον προσπεράσει και να πατήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική στο Καυτανζόγλειο θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους οι δύο μονομάχοι που τους χωρίζει μόνο ένας βαθμός, με τον Δημήτρη Σπανό να επιστρέφει ως αντίπαλος αυτή τη φορά απέναντι στον Ηρακλή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Αναγέννηση Καρδίτσας – Καβάλα 3-0 (23′, 42′ Καρίμ, 55' Καμπετσής)

ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Aktor Β' 1-1 (43′ Μπουλλάρι – 34′ Μπουλούλης)

Καμπανιακός – Μακεδονικός 2-1 ( 37′ Γαρύφαλλος, 58′ Ν. Καθάριος – 15′ Καντάβ)

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β 0-2 (4′ πεν. Γκιτέρσος, 89′ Καλαϊτσίδης)

Νίκη Βόλου – Ηρακλής 1-1 (3′ Τζανετόπουλος – 23′ Μάναλης)

Η βαθμολογία:

1) Αναγέννηση Καρδίτσας 39

2) Ηρακλής 38

3) Νίκη Βόλου 33

4) Αστέρας Aktor Β' 28

5) Καβάλα 19

6) ΠΑΟΚ Β' 18

7) Νέστος Χρυσούπολης 15

8) Καμπανιακός Χαλάστρας 15

9) ΠΑΣ Γιάννινα 10

10) Μακεδονικός 6

Η επόμενη αγωνιστική (17η):

Αστέρας Aktor Β' - Καμπανιακός Χαλάστρας

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β'