Οπαδοί ΑΕΛ Novibet: «Σώσε την ομάδα και πούλα»

Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών στην ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Κηφισιά, αλλά τα έβαλαν με τη διοίκηση που αφήνει την ομάδα απροστάτευτη. Με σκληρή ανακοίνωση ζητούν από τους διοικούντες να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία και μετά να αποχωρήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ομάδα σήμερα πάλεψε και τίμησε το Άλογο στη φανέλα.

Με μία διοίκηση που συνεχίζει να αγνοείται, αφήνοντας μόνο αναπάντητα ερωτήματα και την Ομάδα απροστάτευτη.

Πρέπει πλέον να καταλάβει και ο τελευταίος την κρισιμότητα της φετινής χρονιάς!

ΣΤΗΡΙΞΗ στον προπονητή και τους παίκτες μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνάμεις! Το μόνο που τους ζητάμε είναι να πιστέψουν στους εαυτούς τους και στο μεγαλείο της Ομάδας όπως ακριβώς πιστεύουμε και εμείς...

ΟΠΩΣ και να τελειώσει η φετινή χρονιά, αποδεικνύεται συνεχώς πως η διοίκηση όχι απλώς δεν μπορεί να σηκώσει και να προστατέψει το βάρος της ΙΔΕΑΣ, αλλά είναι παντελώς ανύπαρκτη.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΣ.

ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ!

ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1