Παναθηναϊκός: Με 3 «νέους», Ρενάτο, Πελίστρι και Κυριακόπουλο η αποστολή για Πανσερραϊκό!

Οι Τετέι, Τσάβες και Κοντούρης συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Πανσερραϊκό, από την οποία υπάρχουν και 5 απουσίες.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, που θα είναι και η πρώτη του υποχρέωση μέσα στο 2026.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεοαποκτηθέντες Τετέι, Κοντούρη και Τσάβες, ενώ ο Παντελίδης δεν είναι διαθέσιμος λόγω τιμωρίας. Το ίδιο ισχύει και για τους Μπακασέτα και Πάλμερ-Μπράουν.

Εκτός έμεινε και ο Πάντοβιτς, αν και έβγαλε την προπόνηση, όπως φυσικά και ο Ντέσερς, ενώ αντιθέτως οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες είναι διαθέσιμοι!

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Πανσερραϊκό (11/1, 21:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρό χώρο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στην προπόνηση έλαβαν μέρος τόσο ο Γιώργος Κυριακόπουλος όσο και ο Μίλος Πάντοβιτς. Θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.

Είναι τιμωρημένοι και θα εκτίσουν την ποινή τους οι Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Παντελίδης».