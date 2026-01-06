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Πρώτη ευκαιρία για τον Ατρόμητο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ατρόμητος μπήκε με αξιώσεις στην περιοχή του ΠΑΟΚ, όμως η ασπρόμαυρη άμυνα έκοψε την τελευταία στιγμή.
Πρώτη ευκαιρία για τον Ατρόμητο (vid)