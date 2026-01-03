Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Τσάβες, περνάει από ιατρικά

Ο Λούκας Τσάβες βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» έφτασε χτες σε οριστική συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Ελλάδα με την φανέλα του Παναιτωλικού.

Οι «πράσινοι» θα τον αποκτήσουν με εξάμηνο δανεισμό, ενώ στην συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και οψιόν ύψους περίπου 850 χιλ. ευρώ για το καλοκαίρι, όταν θα παρθεί και η οριστική απόφαση των ανθρώπων του συλλόγου.

Ο 30χρονος Αργεντινός γκολκίπερ βρίσκεται ήδη στην χώρα μας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό.

Το Who is Who

Ο 30χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και το 2020 πήγε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, στην οποία ανήκει μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μετρήσει 137 συμμετοχές, διατηρώντας 56 φορές το «0» στην εστία του.

Στον δανεισμό του στην Ουρακάν κατέγραψε 81 εμφανίσεις (με 28 clean sheets), ενώ στον Παναιτωλικό έχει καταγράψει 65 συμμετοχές, διατηρώντας σε 25 αγώνες ανέπαφη την εστία του.