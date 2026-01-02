Οριστικό: «Έκλεισε» Τσάβες ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Το SDNA σας ενημέρωσε νωρίτερα πως ο 30χρονος Αργεντινός, που αγωνίστηκε την τελευταία διετία στον Παναιτωλικό ήταν πολύ ψηλά στην λίστα του Παναθηναϊκού για την θέση του τερματοφύλακα, με τις συζητήσεις να αφορούν δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι σε πρώτη φάση.

Έτσι κι έγινε, αφού οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με τον σύλλογο της Αργεντινής για τον εξάμηνο δανεισμό του Τσάβες, με το «deal» να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, όταν θα ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί και με τον -επίσης δανεικό- Αλμπάν Λαφόν.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν συνεχίζει την ενίσχυσή του, έχοντας ήδη αποκτήσει τους Τετέι και Κοντούρη, όντας σε επαφές με την Κηφισιά για την άμεση ενσωμάτωση του Παντελίδη και έχοντας ξανά στο δυναμικό του τον Κάτρη, αφού διακόπηκε ο δανεισμός του στον Λεβαδειακό.

Το Who is Who

Ο 30χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και το 2020 πήγε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, στην οποία ανήκει μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μετρήσει 137 συμμετοχές, διατηρώντας 56 φορές το «0» στην εστία του.

Στον δανεισμό του στην Ουρακάν κατέγραψε 81 εμφανίσεις (με 28 clean sheets), ενώ στον Παναιτωλικό έχει καταγράψει 65 συμμετοχές, διατηρώντας σε 25 αγώνες ανέπαφη την εστία του.