Στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού ο Τσάβες

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες μέχρι το φινάλε της σεζόν, με τις όποιες εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Το «Τριφύλλι» θα κινηθεί για την απόκτηση τερματοφύλακα, αφού ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται πια και ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει κάποιον να σχηματίσει δίδυμο με τον Αλμπάν Λαφόν, ώστε ο Κότσαρης να είναι τρίτος στην ιεραρχία.

Από την στιγμή όμως που περιπτώσεις τύπου Μανδά ή Κέπα μοιάζει πολύ δύσκολες μέσα στον Ιανουάριο, οι «πράσινοι» εξετάζουν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς μέχρι το φινάλε της σεζόν, αφού υπάρχει θετική εισήγηση λόγω της παρουσίας του στον Παναιτωλικό.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, τότε ο 30χρονος Αργεντινός θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι και τότε θα επανεξεταστεί η περίπτωση του, αναλόγως και του τι θα συμβεί με τον Λαφόν (που επίσης είναι δανεικός).

Το Who is Who

Ο 30χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και το 2020 πήγε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, στην οποία ανήκει μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μετρήσει 137 συμμετοχές, διατηρώντας 56 φορές το «0» στην εστία του.

Στον δανεισμό του στην Ουρακάν κατέγραψε 81 εμφανίσεις (με 28 clean sheets), ενώ στον Παναιτωλικό έχει καταγράψει 65 συμμετοχές, διατηρώντας σε 25 αγώνες ανέπαφη την εστία του.