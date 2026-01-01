Να αναβαθμιστεί ανακριτικά η υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού

Άλλη μια χαμένη χρονιά για τις δύο υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού που βρίσκονται στα συρτάρια της ελληνικής Δικαιοσύνης. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Τον Απρίλιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε καλέσει στη Χάγη τις δικαστικές αρχές έξι χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Με πλήρη μυστικότητα παραδόθηκαν φάκελοι και ηχητικό υλικό με στοιχεία της Interpol, τα οποία αποκάλυπταν πανευρωπαϊκή διασύνδεση ενός κυκλώματος που αλλοίωνε αποτελέσματα αθλητικών αγώνων σε συνδυασμό με στοιχηματική απάτη.

Οι υπόλοιπες πέντε χώρες φρόντισαν να αξιοποιήσουν το υλικό και ήδη υπάρχουν σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις. Η ελληνική Δικαιοσύνη κώφευσε για μια ακόμη φορά και επί τρεισήμισι συναπτά έτη δεν έχει στείλει καν κατηγορητήρια στους 183 εμπλεκόμενους της πρώτης υπόθεσης και στους 66 της δεύτερης. Είναι η γνωστή παθογένεια του δικαστικού συστήματος στη χώρα μας, η οποία αποδείχτηκε περίτρανα στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κι όμως: Στις δικογραφίες του παράνομου στοιχηματισμού δεν υφίστανται αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι από το σύστημα εξουσίας που δεν θέλουν να φτάσει μέχρι το τέλος η διαλεύκανση των υποθέσεων. Αλλωστε το κράτος έχει μόνο να κερδίσει, καθώς θα πατάξει την ασύλληπτη φοροδιαφυγή που μόνο το 2024 ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Γι’ αυτό είναι να απορεί κανείς πως η ανάκριση δεν προχωράει και γιατί οι δικαστικές αρχές δεν φρόντισαν αρκετά νωρίτερα να κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο του πολύτιμου υλικού που είχαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Υπάρχει μια απλή απάντηση: Ετσι συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα. Οι ανακριτές φορτώνονται με δικογραφίες, δεν έχουν τα εργαλεία για να τα βγάλουν πέρα και ο ένας παραδίδει στον άλλον. Εχει γράψει ιστορία η υπόθεση του αγώνα Πανιωνίου – Ντιναμό Τιφλίδας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε χειραγωγημένος από τον τότε πρόεδρο της UEFA Λέναρντ Γιόχανσον. Χρειάστηκαν 19 ολόκληρα χρόνια για να αποφανθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα η ελληνική Δικαιοσύνη!

Και να πει κανείς ότι λείπουν στοιχεία… Η Οικονομική Αστυνομία και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν σπουδαία δουλειά: Επισυνδέσεις, έρευνες κατ’ οίκον, κατασχέσεις ψηφιακών μέσων και φυσικές παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει προηγούμενο στον ελληνικό αθλητισμό να έχει γίνει μια τόσο οργανωμένη προσπάθεια από τη διεθνή και την ελληνική Αστυνομία και να μην φτάνουμε σε αποτέλεσμα παρότι ήδη πέρασαν τρεισήμισι χρόνια.

Η υπόθεση εμπλέκει ποδοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές και παράγοντες. Είναι πολύ σοβαρή για να αφεθεί στα χέρια μιας και μόνης ανακρίτριας. Απαιτείται πλέον η παράδοση και των δύο δικογραφιών σε ειδικούς εφέτες-ανακριτές, οι οποίοι θα ξεδιαλύνουν ένα κύκλωμα που συνεχίζει να λειτουργεί στον ελληνικό αθλητισμό. Είναι αδήριτη ανάγκη η εξάρθρωσή του για να αναπνεύσει ο χώρος. Από εκεί θα έρθει το οξυγόνο.