Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Ο Ίσκο θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση

Ο Ίσκο θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 μήνα, χάνοντας και το ματς της Μπέτις με τον ΠΑΟΚ.

Η ατυχία χτύπησε εκ νέου τον Ισκο, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να έχει αγωνισθεί σε μόνο έναν αγώνα της La Liga με την Μπέτις, εναντίον της Τζιρόνα τον περασμένο Νοέμβριο, συμβάλλοντας στο γκολ του Βαλεντίν Γκόμεζ (1-1). Τέσσερις ημέρες αργότερα, βγήκε από το γήπεδο με φορείο εναντίον της Ουτρέχτης στο Europa League (2-1) μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Σοφιάν Αμραμπάτ, ο οποίος ήταν επίσης τραυματίας αλλά επέστρεψε εγκαίρως για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Αυτό δεν ισχύει για τον Ίσκο, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε η «Mundo Deportivo». Έχοντας ήδη μείνει εκτός δράσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω δύο τραυματισμών στην περόνη, ο έμπειρος άσος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, για το Europa League, ενώ κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τον τιμωρημένο Σεντρίκ Μπακαμπού.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία αρνητική εξέλιξη, δεδομένου ότι ο Ίσκο ονειρεύεται να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ειδικά σε μια χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπενθυμίζεται πως για το ΠΑΟΚ-Μπέτις της 22ης Ιανουαρίου, είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Εζαλζουλί και Άμραμπατ που βρίσκονται στο Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο.

