Η Νάπολι επικράτησε 2-0 της Μίλαν στον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας στην Σαουδική Αραβία, αφαίρεσε από τους Rossoneri τον τίτλο τους και πέρασε στον τελικό.

«Εκδίκηση» για την ήττα στο πρωτάθλημα πήρε από την Μίλαν η Νάπολι, καθώς επιβλήθηκε με 2-0 στον ημιτελικό στην Ριγιάντ και απέκλεισε τους Rossoneri που ήταν οι κάτοχοι του τίτλου. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έκλεισε θέση για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ίντερ - Μπολόνια που παίζουν την Παρασκευή (19/12) στον δεύτερο ημιτελικό.

Οι Partenopei έχουν κατακτήσει δύο φορές στην ιστορία τους το Supercoppa, το 1990 και το 2014, με τη δεύτερη να είναι με προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ. Τέλος και από αυτή τη διοργάνωση η Μίλαν, που πριν μερικές μέρες είχε αποκλειστεί και από το Coppa Italia.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας ήταν ανέωτεροι σε όλο το παιχνίδι κόντρα σε μια μία Μίλαν που περίμενε μέχρι το 90’ για να φτιάξει φάση της προκοπής. Στο 39’ έπειτα από συρτή σέντρα από αριστερά ο Μενιάν έχασε την μπάλα και ο Νταβίντ Νέρες την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0, ενώ το το 2-0 διαμόρφωσε στο 63’ ο Χόιλουντ φεύγοντας από τον Ντε Βίντερ και σκοράροντας με δυνατό διαγώνιο τελείωμα.