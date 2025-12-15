Θετικά νέα για τον Άρη: Γλιτώνει το χειρουργείο ο Φαμπιάνο!

Αποφεύγει τελικά το χειρουργείο ο Φαμπιάνο Λέισμαν!

Ο Βραζιλιάνος στόπερ παραμένει εκτός αγωνιστικών πλάνων του Μανόλο Χιμένεθ για το υπόλοιπο του 2025, λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από τα τέλη Οκτωβρίου.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε έντονη ανησυχία πως η λύση θα ήταν μόνο χειρουργική, ώστε να ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημα.

Ωστόσο, τα νεότερα είναι ενθαρρυντικά. Η αποκατάστασή του εξελίσσεται θετικά, οι ενοχλήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά και όλα δείχνουν πως η επέμβαση δεν θα καταστεί απαραίτητη.

Έτσι, ο Ισπανός τεχνικός ελπίζει να τον έχει ξανά διαθέσιμο είτε σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας είτε στο ντέρμπι της 11ης Ιανουαρίου απέναντι στην ΑΕΚ, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».