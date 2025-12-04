Ρόμα: ξεκινά συζητήσεις με τον Ρασπαντόρι

H Ρόμα βρίσκεται σε επαφές με Τζιάκομο Ρασπαντόρι προκειμένου να αποκτήσει τον 25χρονο επιθετικό Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ιταλική ομάδα θέλει να ενισχυθεί με έναν νέο επιθετικό τον Ιανουάριο, και ο διεθνής Ιταλός Ρασπαντόρι είναι ο τελευταίος παίκτης που συνδέεται με πιθανή μεταγραφή στους «Τζαλορόσι».

Η Ρόμα και ο Γκασπερίνι είναι εδώ και καιρό θαυμαστές του επιθετικού της εθνικής Ιταλίας. Η Ρόμα προσπάθησε να τον αποκτήσει από τη Νάπολι τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ ο Γκασπερίνι προσπάθησε να τον φέρει στην Αταλάντα το 2024, όταν ήταν προπονητής εκεί.

Τώρα, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, η Ρόμα έχει ξεκινήσει ανεπίσημες συζητήσεις με τους ατζέντηδες του επιθετικού μέσω ενός μεσολαβητή, και ο Ρασπαντόρι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μετακίνησης στο «Ολίμπικο».

Παραμένει ερωτηματικό η στάστη της Ατλέτικο Μαδρίτης στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Ρασπαντόρι. Ο τελευταίος εντάχθηκε στους «Ροχιμπλάνκος» το περασμένο καλοκαίρι έναντι 22 εκατ. ευρώ συν 4 εκατ. ευρώ μπόνους, αλλά έχει ξεκινήσει μόνο τρεις φορές στην ενδεκάδα συμπληρώνοντας μόλις 291 λεπτά σε 11 εμφανίσεις.

Η Ρόμα θα εξετάσει και την πιθανότητα δανεισμού με οψιόν αγοράς 20-22 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον πολύπλευρο επιθετικό.