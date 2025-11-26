Με Μουζακίτη και Γκαρθία στα χαφ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο (22:00).

Οι Πειραιώτες έχουν... ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην «Βασίλισσα» της Ευρώπης και θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το σπουδαίο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Στα χαφ της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Γκαρθία, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Ζέλσον και Ποντένσε, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Οι αναπληρωματικοί των Πειραιωτών: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.