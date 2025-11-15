Σνάιντερ: «Η Ρεάλ δεν έχει λόγο να αποκτήσει τον Χάαλαντ»

Το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει συχνά συνδεθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης και παλαίμαχος άσος, Γουέσλι Σνάιντερ πήρε θέση για την περίπτωση του Νορβηγού φορ.

Πριν από την μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονταν ότι η διοίκηση των «μερένχες» εξέταζαν το ενδεχόμενο ν΄αποκτήσουν και τους δύο πιο περιζήτητους επιθετικούς της εποχής.

Έκτοτε, ο Εμπαπέ έχει γίνει «καταλύτης» των Μαδριλένων και ο Χάαλαντ έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2034. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Νορβηγός άσος δεν πρόκειται να πάρει μεταγραφή για την Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που σύμφωνα με τον Γουέσλι Σνάιντερ, τον πρώην μέσο της ισπανικής ομάδας, αυτό είναι πολύ καλό.

«Νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πολύ καλά που δεν απέκτησε τον Χάαλαντ. Κάποια στιγμή, σκεφτόντουσαν να χρησιμοποιήσουν τον Μπαπέ στην αριστερή πτέρυγα με τον Χάαλαντ μπροστά, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη τώρα. Κι αυτό, επειδή, κατά την γνώμη μου, ο Μπαπέ έχει γίνει ένας πραγματικός επιθετικός. Η θέση του ως επιθετικός είναι μοναδική και νομίζω ότι τώρα είναι πολύ καλύτερος ως επιθετικός παρά ως αριστερός εξτρέμ, οπότε δεν έχει πλέον νόημα να αποκτηθεί ο Χάαλαντ», δήλωσε ο Ολλανδός στην ισπανική εφημερίδα «AS».