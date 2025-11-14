Τι δεν άρεσε τον Μεντιλίμπαρ, τα ραντάρ της ΑΕΚ για Έλληνες, η προνομιακή μεταχείριση στον Λεβαδειακό. Απολαυστικές Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Κάτι που δεν άρεσε στον Μεντιλίμπαρ από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, ήταν η άμυνα που έπαιξε η ομάδα του στη φάση που δέχτηκε το γκολ. Το επισήμανε και στους παίκτες του πως η αντίδρασή τους ήταν κάκιστη και δεν δικαιολογείται για μια ομάδα τόσο υψηλού επιπέδου. (ΦΩΣ)

*Νέα δημοσιεύματα στην Τουρκία για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού και είναι πολύ πιθανό να γίνει κίνηση προς την πλευρά του κλαμπ και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» έως το 2027, ενώ και το καλοκαίρι υπήρξε κινητικότητα από την πατρίδα του. Ο Γιαζίτσι δεν είναι μια απλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ τον πιστεύει, ενώ και ο ποδοσφαιριστής δεν «καίγεται» να να φύγει. Αν έρθει, ωστόσο κάποια συμφέρουσα πρόταση για τον παίκτη, είναι μια άλλη ιστορία τι θα γίνει. (ΦΩΣ)

*Για την απόδοση ενός ποδοσφαιριστή, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα πολλά έχουν ακουστεί από την αρχή της σεζόν, αλλά ο παίκτης χρειάστηκε το χρόνο του για να μπει στο κλίμα της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος τώρα φαίνεται να έχει… κολλήσει με τους συμπαίκτες του και αισθάνεται καλύτερα. (ΦΩΣ)

*Τα… ραντάρ της ΑΕΚ παραμένουν ανοιχτά στην ελληνική αγορά για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που μπορεί να προκύψουν… Καλοσκάμηδες για τους Κιτρινόμαυρους. Μένει να φανεί αν θα προχωρήσει κάποια περίπτωση τον Γενάρη. (LIVE SPORT)

*Ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν έχει δικαιολογήσει μέχρι τώρα τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο 24χρονος Αργεντινός μέσος εντυπωσίαζε με την Πλατένσε, αλλά στους Πράσινους έχει παίξει ελάχιστα, μετρώντας τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές στην Ευρώπη και δύο 60λεπτα στο Κύπελλο με την Καλλιθέα και τον Ατρόμητο. Μία λύση που πρέπει να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, εφόσον δεν βρεθεί λύση ούτε ο Μπενίτεθ, είναι να δοθεί δανεικός στον Λεβαδειακό, για να τον «αναστήσουν» αγωνιστικά ο Παπαδόπουλος με τον Κομπότη. (LIVE SPORT)

*Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ξεχωρίσει τον νεαρό εξτρέμ Γιάννη Μπόκο και πιστεύει ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. (SPORTDAY)

*Παλάσιος και Βέρμπιτς είναι παίκτες του Λεβαδειακού, όμως δεν μένουν στη Λιβαδειά, ούτε στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. Μένουν στην Αθήνα! Οι δύο τους έχουν την αβάντα να «χάνουν» δικαιολογημένα τουλάχιστον μια προπόνηση (μπορεί και δύο) λόγω… μετακίνησης. Παρά την προνομιακή μεταχείριση πάντως, αμφότεροι σκίζονται και ξεχωρίζουν. Μαγκιά τους! (TA NEA)

*Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ομάδα χτυπάει… κόκκινο το θερμόμετρο της έντασης στα αποδυτήρια και με ποιους πρωταγωνιστές; (ΩΡΑ)

