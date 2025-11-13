Καρπόφ: «Ζενίτ και ΤΣΣΚΑ για Τσάλοβ που θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη» - Τι απαντά ο ΠΑΟΚ

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ιβάν Καρπόφ, φέρνει στο... τραπέζι την προοπτική επιστροφής του Φιόντορ Τσάλοβ στη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη - Ποια είναι η στάση του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει ο Ιβάν Καρπόφ σε «χτύπημά» του στο Telegram, τόσο η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όσο και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενδιαφέρονται για την απόκτηση του επιθετικού του ΠΑΟΚ.

Ένας από τους βασικούς λόγους που συζητείται το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Ρωσία είναι οι επικείμενες αλλαγές στους κανονισμούς σχετικά με τον αριθμό των ξένων ποδοσφαιριστών, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό και τις επιλογές των συλλόγων.

Aπό την επόμενη σεζόν θα επιτρέπονται 11+6, στη συνέχεια 10+6 και κατόπιν 10+5 για Ρώσους και ξένους παίκτες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική των συλλόγων. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Καρπόφ, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμεί να γυρίσει στη Ρωσία και παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθειά του να καθιερωθεί στην Ευρώπη.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως στο προσκήνιο υπάρχουν και ομάδες από την Ισπανία, εξετάζοντας πιθανό δανεισμό του Ρώσου φορ την προσεχή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, χωρίς πάντως να τις κατονομάζει.

Σύμφωνα με τον Καρπόφ, στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την παραχώρηση ή μη του Φιόντορ Τσάλοβ, με τον ΠΑΟΚ να αναμένεται να κινηθεί έντονα τον Γενάρη όσον αφορά την απόκτηση επιθετικού.

Τι απαντά ο ΠΑΟΚ

Η υπόθεση ενδιαφέροντος από ΤΣΣΚΑ και Τσάλοβ σήκωσε μεγάλη... σκόνη στην πατρίδα του, με Μέσο της Ρωσίας να απευθύνεται στον επίσημο ΠΑΟΚ για απαντήσεις.

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία για κάποιο ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ. Ο Φιοντόρ είναι μέλος της ομάδας μας», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του ΠΑΟΚ στο Match TV, σύμφωνα -πάντα- με τους Ρώσους.