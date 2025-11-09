Ο Πολυκράτης από κοντά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 92΄, με τον ΠΑΟΚ Β να μένει στο 0-0 στην έδρα του Καμπανιακού, χάνοντας πολύτιμο έδαφος.

Ο πρώτος γύρος για τον Βόρειο Όμιλο της Super League «έκλεισε» στη Χαλάστρα με ΠΑΟΚ Β και Καμπανιακό να ψάχνουν βαθμούς ενόψει της μάχης της παραμονής.

Χωρίς τον αρχηγό Δημήτρη Τσοπούρογλου οι «ασπρόμαυροι», αλλά και τους Μύθου-Απιατσιόνακ και τον Αντρέ Ρικάρντο να επιστρέφει στη βασική 11άδα του Ντάνι Πονζ.

Καλός ρυθμός χωρίς γκολ

Οι Χαλαστρινοί μπήκαν καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Ντουμάνης σέντραρε από τα δεξιά με τον Γαρύφαλλο ανενόχλητο στο δεύτερο δοκάρι να αστοχεί με δεξί πλασέ.

Ο Δικέφαλος «απάντησε» στις μεγάλες ευκαιρίες έξι λεπτά αργότερα. Ο Κανίς βγήκε σε πλαϊνό τετ α τετ από όμορφη πάσα του Ρικάρντο, πλάσαρε αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο άουτ.

Ένα αρκετά ποιοτικό πρώτο 45λεπτο για τις δύο ομάδες, οι οποίες δεν «κλείστηκαν» παίζοντας αρκετά επιθετικά για τα δεδομένα του αγώνα. Στο 17΄ο Ρικάρντο από καλή θέση έκανε... τσαφ, ενώ στο 23ο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν με κεφάλια του Σαρβανίδη, η οποία δεν βρήκε στόχο.

Το πρώτο «μισό» ολοκληρώθηκεμε τις ευκαιρίες των Μούστμα-Σνάουτσνερ να μην βρίσκουν δίχτυα και το 0-0 να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.



Πολυκράτης στο δοκάρι και 0-0

Οι «κόκκινοι» μπήκαν κάπως καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο χάνοντας δύο ευκαιρίες μέχρι τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Στο 55ο λεπτό ο Παπαστεριανός από το ύψος του πέναλτι σούταρε έπειτα από κόρνερ με τον Μοναστηρλή να αποκρούει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά, το σουτ του Καθάριου απομακρύνθηκε εγκαίρως από την «ασπρόμαυρη» άμυνα.

Πρώτη «επέμβαση» στον αγώνα από τον Πονζ με τριπλή αλλαγή και τους Αμπάσι, Τσιφούτη και Μπάλντε να περνάνε στις θέσεις των Σνάουτσνερ, Μούστμα και Ρικάρντο. Ο Αμπάσι μάλιστα, δοκίμασε τα πόδια του από μακριά δίχως αποτέλεσμα στο 67ο λεπτό, ενώ δύο λεπτά μετά ο Καμπανιακός έχασε τεράστια ευκαιρία, έπειτα από γλίστρημα του Κανίς, και δυνατό σουτ του Κεσίδη, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μοναστηρλή.

Ξανά ο Αμπάσι με μαγική έμπνευση από το κέντρο στο 77΄επιχείρησε να κρεμάσει τον Κασαπίδη που ήταν εκτός εστίας, με τη μπάλα να μην καταλήγει αρκετά μακριά από το τέρμα.

Φτάσαμε στο 89ο λεπτό για να δούμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Δικεφάλου, με τον Γκιτέρσο από τη μικρή περιοχή να κάνει κάτι μεταξύ πάσας και σουτ και την άμυνα να απομακρύνει. Νέα τεράστια ευκαίρια για τους «ασπρόμαυρους», όταν στο 92ο λεπτό ο Πολυκράτης από κοντά έστειλε τη μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Μπάλντε.



0-0 τελικό σκορ με τις δύο ομάδες να μένουν με την... πικρία και να μοιράζονται από ένα βαθμό. Στoυς 11 έφτασε ο Δικέφαλος παραμένοντας στην 5η θέση, με τους Χαλαστρινούς να φτάνουν τους 8 βαθμούς αντίστοιχα.

Την επόμενη (10η) αγωνιστική ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται την ισχυρή Νίκη Βόλου, ενώ ο Καμπανιακός θα αντιμετωπίσει την Καβάλα εκτός έδρας.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης, Σαρβανίδης(85΄Παπακωνσταντίνου), Πολύζος, Ν. Καθάριος(73΄Ανανιάδης), Γαρύφαλλος(73΄Καρακούτης), Αλμπάνης(63΄Κεσίδης), Ρόβας(63΄Δερμιτζάκης).

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Μοναστηρλής, Κοσίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ(58΄ Τσιφούτης), Χατσίδης(74΄Γκιτέρσος), Ρικάρντο(58΄Μπάλντε), Κανίς(85΄Καλαϊτσίδης), Μούστμα(58΄Ίκομπονγκ).

