Αν το κράτος θέλει, μπορεί

Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν οι αρχές στην Ιταλία και στην Τουρκία για θέματα διαφθοράς στο ποδόσφαιρο δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στο γιατί ποτέ και τίποτε δεν προχωράει στην Ελλάδα. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Τόσο στη Ρώμη όσο και στην Κωνσταντινούπολη, η κρατική κινητοποίηση ήταν άμεση όταν υπήρξαν οι πρώτες ενδείξεις για παράνομο στοιχηματισμό διαιτητών. Με εισαγγελική εντολή η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και πολλοί εκ των κορυφαίων Ιταλών και Τούρκων ρέφερι βρέθηκαν εκτός πινάκων διαιτησίας.

Τη στιγμή που στις γειτονικές χώρες αυτά γίνονται μέσα σε διάστημα μερικών ημερών, στην Ελλάδα δύο πορίσματα για κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού ταλαιπωρούνται εδώ και μία τριετία. Μάλιστα στο ένα υπάρχουν ήδη 183 κατηγορούμενοι και η ανακριτική διαδικασία έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμα στοιχεία.

Μόλις πέρσι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης νομοθέτησε την επιτάχυνση των ρυθμών των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. Κι όμως: Απολύτως τίποτε δεν έχει αλλάξει στις ελληνικές δικαστικές αίθουσες! Αν ένας απλός πολίτης έχει την ατυχία να είναι μάρτυρας σε οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι θα ξοδέψει άσκοπα εκατοντάδες εργατοώρες έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Δυστυχώς η ποινική αβελτηρία έχει μεταφερθεί και στο πειθαρχικό μέρος του ποδοσφαίρου. Εκεί ακριβώς όπου οι υπερεθνικές ομοσπονδίες υπαγορεύουν με κανονιστικό πλαίσιο ότι οι διαδικασίες είναι fast truck. Η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, παρότι αποτελείται από τακτικούς δικαστές, δείχνει να αγνοεί τις δύο δικογραφίες για τα στοιχηματικά κυκλώματα, όπως αγνοεί και την υπόθεση των πέντε ποδοσφαιρικών παραγόντων που θα καθίσουν στο εδώλιο της δίκης για την υπόθεση δολοφονίας Λυγγερίδη.

Ισως παραδειγματίζεται από το κράτος. Μόλις πρόσφατα ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Αθλητικής Ακεραιότητας, προσπαθούσε να μας πείσει ότι χρειάζονται επτά μήνες για να αναλυθούν στοιχηματικά δύο αγώνες! Οι απίστευτες καθυστερήσεις του κράτους, της δικαιοσύνης και των δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου ωφελούν τους απατεώνες του στοιχήματος, οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν πάρτι.

Στην Ιταλία και στην Τουρκία κατασχέθηκαν αμέσως τα κινητά και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των υπόπτων, έγινε σωρεία νόμιμων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και ανοίχτηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί. Αν το κράτος θέλει, μπορεί.

