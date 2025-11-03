Φαν Ντάικ: «Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για να χάνουμε παιχνίδια»

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ξέσπασε για την έντονη κριτική που δέχθηκε η Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι οι δύο τελευταίες εβδομάδες ήταν πολύ δύσκολες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει πολύς θόρυβος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ομάδα. Μερικές από αυτές τις απόψεις είναι απολύτως γελοίες. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Είναι ο εξωτερικός θόρυβος που μπορεί να φτάσει σε ορισμένους παίκτες, στην ομάδα.

Όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για να χάνουμε παιχνίδια, δεν βγαίνουμε για να απογοητευτούμε μετά από παιχνίδια ή να αφήσουμε τους οπαδούς απογοητευμένους επιστρέφοντας σπίτι, θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και να κερδίσουμε παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση.

Παίζεις στην Premier League, το υψηλότερο επίπεδο, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και είναι δύσκολο να παραμείνεις ήρεμος, αλλά πρέπει να το κάνεις αν θέλεις να επιστρέψεις εκεί που θέλουμε να είμαστε. Στην κορυφή. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε αργότερα στη σεζόν»