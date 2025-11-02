Αμορίμ: «Χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα για 5 λεπτά και πληρώσαμε το τίμημα»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ισόπαλο 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τονίζοντας ότι η ομάδα του «πλήρωσε» ένα κακό πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Νομίζω ότι κάναμε κάποια πράγματα καλά. Νομίζω επίσης ότι το επίπεδο της ενέργειας μας έπεσε λίγο. Και όταν η ομάδα μας πέφτει λίγο, η ενέργεια, το νιώθεις. Στο παρελθόν, αν είχαμε πέντε λεπτά κακής απόδοσης και δεχόμασταν δύο γκολ, δεν θα ανακάμπταμε.

Σήμερα είναι διαφορετικά. Μπορείς να αισθανθείς ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν θα χάναμε. Και αυτό είναι ένα συναίσθημα που μια μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει μερικές φορές, απλά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα για πέντε λεπτά και πληρώσαμε το τίμημα».