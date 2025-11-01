Ράφα, διώξε ΟΛΟΥΣ τους «Τουμπάδες», αν θέλεις να μην αμαυρώσουν την καριέρα σου!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τα "πράσινα ερείπια" που στο Βόλο τελείωσαν και τις φετινές ελπίδες του ΠΑΟ για το πρωτάθλημα.

Από αύριο, μετά και το "διπλό" του ΠΑΟΚ στις Σέρρες, ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο -11 από την κορυφή του πρωταθλήματος, μόλις 9 αγωνιστικές έπειτα από το ξεκίνημα. Αντε να πει κάποιος στο -8 αν νικήσει ο ΠΑΟ το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που έχει αναβληθεί, αλλά ο Χρήστος Κόντης έχει σίγουρα διαφορετική άποψη...

Είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό το "ερείπιο" που κατέρρευσε πριν λίγες ώρες στο Βόλο ουσιαστικά συμπλήρωσε 16 σεζόν χωρίς πρωτάθλημα. Και έσκασε σα "φούσκα" με εκκωφαντικό τρόπο. Αυτή τη φορά από το κεφάλι ενός παιδιού (Λάμπρου) που ξεκίνησε από τις πράσινες ακαδημίες...

Ούτε ο Ράφα Μπενίτεθ ούτε ο Ιησούς Χριστός δεν μπορούν να σώσουν το ρόστερ που δημιούργησαν ο Βιτόρια και ο Παπαδημητρίου και πλήρωσε (ξανά) με πολλά εκατομμύρια ευρώ ο Αλαφούζος. Μια δραματική κατάσταση η οποία πετάει στα σκουπίδια την ποιότητά της, τσακίζεται όταν δέχεται γκολ και δεν μπορεί να σκοράρει ούτε τα προφανή!

Οι... Τουμπάδες του Παναθηναϊκού "κατάφεραν" να χάσουν δύο γκολ από εκείνα που δεν χάνονται. Πρώτα ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ω του θαύματος από τρία μέτρα "πέτυχε" να στείλει τη μπάλα άουτ και όχι στα δίχτυα του Βόλου. Το τριφύλλι δεν ισοφάρισε στο α' ημίχρονο με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Εν συνεχεία ο Τζούρισιτς "μπόρεσε" να πλασάρει πάνω στους αμυντικούς αν και ήταν εντελώς μόνος απέναντι στο τέρμα για να ισοφαρίσει για την ομάδα του νωρίς στο β΄ημίχρονο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Καθώς φάνηκε ακόμη μία φορά σε ένα κρίσιμο ματς, τούτο το ρόστερ του Παναθηναϊκού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ. Ναι, είχε σοβαρές απουσίες σε όλες τις γραμμές, όμως οι "Τουμπάδες" δεν έχουν την ψυχή να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο απ΄όσα γράφει η βαθμολογία των 9 πρώτων αγωνιστικών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι προπονητής με τεράστια καριέρα, όχι όμως ο... Χάρι Πότερ. Δεν μπορεί να κάνει μαγικά ώστε να σκοράρουν οι παίκτες του σε "αστείες" ευκαιρίες ούτε για να μην χάνουν παιχνίδι από μία και μοναδική φάση του αντιπάλου σε παιχνίδι (όπου ο Κώτσιρας... κοιτούσε τον Λάμπρου να απογειώνεται και να σκοράρει με το κεφάλι λες και ήταν ο Ελ Κααμπί!). Προσπάθησε ο Ισπανός να αλλάξει τα δεδομένα, με σύστημα και πρόσωπα, αλλά αποτέλεσμα δεν είδε.

Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο ρόστερ του Παναθηναϊκού -οι απώλειες τραυματισμών το πληγώνουν βαθιά όμως έτσι είναι η ποδοσφαιρική ζωή- δεν δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Τα παλικάρια... δεν μπορούν. Αν, λοιπόν, ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να προφυλάξει την προπονητική του αξιοπιστία, αν θέλει να μην αμαυρώσουν την καριέρα του, τότε πρέπει στις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους να ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ το ρόστερ που έχει στα χέρια του. Να αποκτήσει ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα οι οποίοι δεν θα λυγίζουν με την ευκολία που είδαμε ξανά στο Βόλο. Διαφορετικά ο Ισπανός θα αφήσει την καριέρα του να... αιωρείται στις απίστευτες αδυναμίες των "Τουμπάδων"!

ΥΓ: Ο τρόπος που άντεξε ο Ολυμπιακός και νίκησε όταν έμεινε με 10 παίκτες κόντρα στον Αρη, φανερώνει τη ΧΑΩΔΗ διαφορά που χωρίζει το δικό του ρόστερ με εκείνο του Παναθηναϊκού. Οι ερυθρόλευκοι είχαν ψυχή winner, όπως εκφράστηκε από τους Τζολάκη και Ροντινέι, ενώ οι πράσινοι... τον Τουμπά να πιάνει τα μαλλιά του. Καληνύχτα σας!