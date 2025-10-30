Η ΑΕΚ Λάρνακας «λύγισε» την Πάφο στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup Κύπρου

Υπέρ-πρωταθλήτρια Κύπρου για δεύτερη φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 αναδείχθηκε η περσινή Κυπελλούχος ΑΕΚ Λάρνακας που νίκησε την περσινή πρωταθλήτρια Πάφο στον τελικό του Super Cup με 5-4 στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) και «σήκωσε» το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο «ΓΣΠ».

Η περσινή πρωταθλήτρια Πάφος μπήκε πολύ δυνατά στον τελικό και μόλις στο 3ο λεπτό έχασε σπουδαία ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Πέπε στο ύψος της μικρής περιοχής, με εξουδετερωμένο τον Παρασκευά, ο Άντερσον αμαρκάριστος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

Στο 20ό λεπτό η Πάφος άνοιξε το σκορ, όταν από τραγικό λάθος του Νάλι, που γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, ο Ντράγκομιρ έκλεψε και... έδωσε έτοιμο γκολ στον Κίνα που από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 27’ η ΑΕΚ Λάρνακας έφερε το ματς στα ίσα όταν μετά από πολύ ωραία σέντρα του Σοάρες, ο Ανγκιέλσκι με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έριξαν «στροφές», αν και η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έχασε τις πιο σημαντικές ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά. Πρώτα στο 88’ με τον Ιβάνοβιτς που ανάγκασε τον Μιχαήλ σε μεγάλη επέμβαση κι ακολούθως με τον Πονς που δεν μπόρεσε να νικήσει τον γκολκίπερ της Πάφου.

Στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπήρχε παράταση βάσει κανονισμού), ο Παρασκευά απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Πέπε και χάρισε το τρόπαιο στην ΑΕΚ Λάρνακας, με την Πάφο να χάνει δεύτερο σερί τελικό Super Cup.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Φέλλας

Κίτρινες: 56’ Κίνα, 63’ Λούκασεν - 57’ Ματίας Γκονζάλες, 66’ Ναούμ, 85’ Ιωάννου

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΦΟΣ (Χουάν Καρσέδο): Μιχαήλ, Λουίζ (57’ Πηλέας), Γκολντάρ, Μπρούνο (57’ Μίμοβιτς), Κίνα (64’ Οντεφάλκ), Όρσιτς, Λουκάσεν, Ντράγκομιρ, Άντερσον (57’ Ντιμάτα), Πέπε, Κορέια.

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Ιμανόλ Ιντιάκεθ): Παρασκευά, Ιωάννου, Σαμπορίτ, Σουάρες, Ιβάνοβιτς, Πονς, Ανγκιέλσκι (77’ Μπάγιτς), Εκπολό, Ναούμ (68’ Ρούμπιο), Γκονζάλες (68’ Ροντέν), Ναλί (77’ Ισκιέρδο).