Στον απόηχο των ευρωπαϊκών παιχνιδιών ο Πρωινός Τύπος, σχολιάζει τα πεπραγμένα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, αλλά και του θέματος που έχει προκαλέσει θόρυβο ανάμεσα σε μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - SPORTDAY

Μία της ΚΑΕ, δύο της ΚΑΕ, τρεις και η κακή της ώρα! Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρομαι, που για άλλη μια φορά κατάφερε και πίκρανε τον κόσμο της ομάδας. Σε μία μέρα που οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» μάζευαν τα κομμάτια τους από το διαιτητικό σφαγείο στη Βαρκελώνη, κάποιοι από την ομάδα μπάσκετ θέλησαν να τους πικάρουν. Θυμήθηκαν να κάνουν παιχνιδάκια με «6 αναμετρήσεις – 1 εμπειρία ζωής». Αν ήταν η πρώτη γκέλα από την ΚΑΕ, θα λέγαμε ότι όντως κάποιος έκανε βλακεία. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα περιμέναμε μία δημόσια συγνώμη από τον κόσμο και, βέβαια, την άμεση απομάκρυνση του υπεύθυνου.

Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που στην ΚΑΕ μοιάζουν να ενδιαφέρονται πρωτίστως για τους προσωπικούς φίλους τους, παρά για τον κόσμο του Ολυμπιακού που στηρίζει την ομάδα μπάσκετ και στα εύκολα και στα δύσκολα. Που έκανε τα πάντα για υπάρξει αποτέλεσμα στο «μέχρι τέλους». Πόσα να αντέξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού; Πόση υπομονή να έχουν στην ΠΑΕ: Όπως λέει και ο λαός, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να 'ναι σύμπτωση... Τελικά, ούτε ο ψηλός να έγραφε την ανάρτηση...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - FORZA

Όλες οι ομάδες του πλανήτη περνάνε κρίσεις. Όπως το γράφαμε και τότε, όλοι θα κριθούν και στη διαχείριση των δύσκολων και ταστάσεων. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τα δύσκολα και τώρα είναι σε φάση που... πετάει. Αφού κέρδισε τον Ολυμπιακό ο Δικέφαλος πήρε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και πλέον παίζει με βάση τις αρχές του, αλλά και πολύ πιο αποτελεσματικά. Όλοι μας αναφερόμασταν στην αστοχία της ομάδας, ζήτημα που κι αυτό ο προπονητής το αντιμετώπιζε με ψυχραιμία. Ήξερε ότι όταν η ομάδα του θα λειτουργήσει καλά, ακόμη και αν ο φορ δεν σκοράρει, τα γκολ θα έρθουν από όλους τους άλλους.

Κάπως έτσι και με πολλή ποιότητα στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ κέρδισε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Λιλ και πλέον είναι στα... ουράνια. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ στη Γαλλία φανερώνει ομάδα που έχει ποιότητα και προσωπικότητα να κοντράρει σχεδόν στα ίσια ένα club το οποίο βρίσκεται σε εντελώς άλλο επίπεδο και σε ένα πρωτάθλημα πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο από το δικό μας. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τη Λιλ, της έβαλε τέσσερα γκολ και θα μπορούσε άλλα τρία. Φυσικά και πιέστηκε, φυσικά και υπέφερε, ήταν όμως αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος να το υποστεί κι αυτό.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Δύσκολο να εξηγήσει κάποιος την... τρέλα που έπιασε τους παίκτες της ΑΕΚ το βραδάκι της Πέμπτης. Βλέποντας το 6-0 με την Αμπερντίν, θα νόμιζε ότι ο καθένας πήρε από ένα χαπάκι... σουπερμαντολίνης, που μεταμόρφωσε όλους μαζί σε... υπερσύνολο, ελάχιστες μέρες μετά το καταστροφικό 0-2 από τον ΠΑΟΚ στο ίδιο γήπεδο. Είδαμε ένα παιχνίδι συλλεκτικό και γι' αυτό σπάνιο. Από εκείνα που τα αποθηκεύει ο οπαδός στον σκληρό δίσκο του μυαλού του και τα κρατάει για καιρό. Αρκεί, βέβαια, να μην παρασυρθεί ο ίδιος και αρχίσει να φαντασιώνεται διάφορα. Γιατί οι ΑΕΚτζήδες το έχουν αυτό. Βιάζονται και σε πολλές περιπτώσεις ενθουσιάζονται τόσο υπερβολικά όσο την άλλη στιγμή απογοητεύονται.

Ας μην ξεχνούν, λοιπόν, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο παγίδα: να... ξεψαρώνουν οι ποδοσφαιριστές τους, να πάνε να συναντήσουν τον Ολυμπιακό όλο... «χα χαχα και χουχου χου», να την πατήσουν, να φάνε πάλι μια κλοτσιά προς τα πίσω και να βρεθούν στο άλλο άκρο, χωρίς να το καταλάβουν. Δεν θέλει πολύ να προκύψει μια καταστροφική χαλαρότητα που μπορεί να την πληρώσουν με οδυνηρό τρόπο.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Τα μεσαιωνικά χρόνια οι στρατηγοί έλεγαν ότι τα κάστρα δεν είναι εύκολο να πέσουν από έξω, αλλά ο εχθρός θα πρέπει να βρει τον τρόπο να τα ρίξει από μέσα. Ήταν δύσκολο να καταληφθούν με πολιορκία. Γιατί τα γράφουμε όλα αυτά; Επειδή η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός μας έβαλε σε σοβαρές σκέψεις! Δεν ξέρουμε σε ποιους αναφέρεται η ανακοίνωση όταν μιλάει για κάποιους που ονειρεύονται εμφυλίους, απλώς και μόνο για να έχουν λόγο ύπαρξης» με αφορμή ένα δημοσίευμα. Θα ήταν, όμως, καλό να αποβληθούν από... χθες τέτοιου είδους φαινόμενα στον Ολυμπιακό. Αν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα στην ευρύτερη «ερυθρόλευκη» οικογένεια, τότε θα πρέπει να γίνουν γνωστά προς το κοινό με αποδεικτικά στοιχεία. Να πληροφορηθεί ο απλός κόσμος ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συλλόγου και ποιος ονειρεύεται εμφυλίους, όπως αναφέρει.

Επίσης, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει για το πόσο Ολυμπιακοί είναι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα χρήματα και τον χρόνο που έχουν ξοδέψει για το πάθος τους που είναι ο Ολυμπιακός! Και όσοι έχουν δημιουργήσει το συγκεκριμένο κλίμα, που έφερε την αντίδραση της ΚΑΕ, να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν το εξής: Χαίρονται τώρα που οι αντίπαλοι τρίβουν τα χέρια τους όταν διαβάζουν την ανακοίνωση της ΚΑΕ που κάνει λόγο για «εμφυλίους.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η ΑΕΚ έβαλε έξι γκολ στην Αμπερντίν. Έβαλε έξι γκολ για πρώτη φορά σε φάση ευρωπαϊκού ομίλου. Γενικώς για πρώτη φορά, μετά από 24 χρόνια. Και έβαλε τα περισσότερα γκολ στην ευρωπαϊκή ιστορία μιας ομάδας που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τίποτα απ' όλα αυ τα δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο. Και ο λόγος που η ΑΕΚ έβαλε έξι γκολ στην Αμπερντίν και θα μπορούσε να βάλει και πολλά περισσότερα, δεν ήταν η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες. Ή για να είμαι ακριβής, όχι μόνο σ' αυτήν.

Κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός, πως η ΑΕΚ μπήκε στο προχθεσινό παιχνίδι, έχοντας ξεκάθαρη στόχευση πάνω σ' αυτό το ματς και στην συνθήκη του και πουθενά αλλού. Ο Νίκολιτς είχε πει την παραμονή του παιχνιδιού με την Αμπερντίν, πως το ματς το αντιμετωπίζει σαν να είναι νοκ άουτ. Σαν... τελικό δηλαδή εννοούσε. Και αυτό ακριβώς το είδαμε και μέσα στο γήπεδο. Μια ΑΕΚ που ήθελε όχι απλώς να πάρει τη νίκη, γιατί την είχε οπωσδήποτε ανάγκη. Αλλά έψαχνε και τα πολλά γκολ, που δεδομένα θα την βοηθήσουν πολύ στο ταμείο που θα γίνει στο τέλος και στις ισοβαθμίες που θα υπάρξουν.

