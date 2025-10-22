Πιθανή αλλαγή γηπέδου και καθυστέρηση αγώνα στο Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ

Η έντονη χιονόπτωση των τελευταίων ωρών στη Βόρεια Ισλανδία «χάλασε» τα σχέδια του Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ, με την αλλαγή πλάνων να είναι απαραίτητη.
Ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί στο «ανοιχτό» γήπεδο της ομάδας, αλλά πιθανότατα στο «κλειστό», με την ώρα έναρξης να βρίσκεται ακόμα στον... αέρα.
Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε... ελληνικό έδαφος τους Ισλανδούς στις 5 Νοεμβρίου, με την 11άδα των Μήττα-Χάγκαν να έχει... ενισχύσεις από τον ΠΑΟΚ Β.
Δεν θα διεξαχθεί τελικά, στο γήπεδο KA Vollurin ο αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι για το Youth League, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση συνεχίζεται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 17:00.… pic.twitter.com/wRX4Y91lly— PAOK FC (@PAOK_FC) October 22, 2025