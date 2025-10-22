Πιθανή αλλαγή γηπέδου και καθυστέρηση αγώνα στο Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ

Στο κλειστό γήπεδο της Ακουρέιρι «Μπογκίν» πιθανότατα θα διεξαχθεί τελικά ο αγώνας απέναντι στον ΠΑΟΚ (17:00) ελέω της ασταμάτητης χιονόπτωσης - Σίγουρη η καθυστέρηση και... αναμονή

Η έντονη χιονόπτωση των τελευταίων ωρών στη Βόρεια Ισλανδία «χάλασε» τα σχέδια του Ακουρέιρι-ΠΑΟΚ, με την αλλαγή πλάνων να είναι απαραίτητη.

Ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί στο «ανοιχτό» γήπεδο της ομάδας, αλλά πιθανότατα στο «κλειστό», με την ώρα έναρξης να βρίσκεται ακόμα στον... αέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε... ελληνικό έδαφος τους Ισλανδούς στις 5 Νοεμβρίου, με την 11άδα των Μήττα-Χάγκαν να έχει... ενισχύσεις από τον ΠΑΟΚ Β.