«Σκεπάστηκε» με χιόνι το γήπεδο της Ακουρέιρι πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ (pics)

Το γήπεδο της Ακουρέιρι, Γκρειφαβολούρ, «σκεπάστηκε» με χιόνι λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (22/10 17:00).

Η «Οδύσσεια» συνεχίζεται για τους Κυπελλούχους Κ19, οι οποίοι βρίσκονται από χθες (21/10) στο μακρινό Ακουρέιρι για τον πρώτο αγώνα του 2ου γύρου του Youth League.

Τα πρώτα χιόνια είναι γεγονός στη μακρινή Ισλανδία, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει το μηδέν και το βράδυ η χιονόπτωση να είναι αρκετά έντονη.

Το «Γκρειφαβολούρ» σκεπάστηκε με χιόνι λίγες ώρες πριν το ματς της τοπικής Ακουρέιρι με τον ΠΑΟΚ (17:00), με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Σάεβαρ Πέτουρσον να δημοσιεύει τη σχετική φωτογραφία από το γήπεδο.

Μένει να δούμε αν οι ιθύνοντες της ομάδας θα έχουν καταφέρει να το «καθαρίσουν», καθώς οι Ισλανδοί είναι μαθημένοι σε τέτοιες καταστάσεις.