Σε τιμή ευκαιρίας: «Η Γιουνάιτεντ ζητάει 40 εκατ. για την πώληση του Μπρούνο Φερνάντες»!

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Μπρούνο Φερνάντες ορίζοντας και την τιμή πώλησής του.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζητάει το ποσό των 40 εκατομμυρίων λιρών για την πώληση του Μπρούνο Φερνάντες σε ομάδες από την Ευρώπη, με την Μπάγερν να έχει εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον της.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του έμπειρου μεσοεπιθετικού, δεδομένου ότι το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Για τον Φερνάντες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Σαουδική Αραβία, αφού τουλάχιστον δύο ομάδες προσφέρουν στον 31χρονο ποδοσφαιριστή μυθικά συμβόλαια για να τον πείσουν να πει το «ναι».

Έτσι, δεν αποκλείεται ακόμη και στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ο Μπρούνο Φερνάντες να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από πέντε σεζόν στους «Κόκκινους Διάβολους».