«Γλυκάθηκε» η Βόλφσμπουργκ – Ξανά στην Ελλάδα για τους νέους... Κουλιεράκηδες!

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ κάνει απόσβεση στην Bundesliga και οι «Λύκοι» ψάχνονται για νέες… επενδύσεις - αλά ελληνικά - με δικά τους «μάτια» στο επερχόμενο (19/10) ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Μέλι στάζουν στην Βόλφσμπουργκ για τις εξαιρετικές επιδόσεις του Έλληνα διεθνούς στόπερ, Κώστα Κουλιεράκη, τον οποίο απέκτησαν από τον ΠΑΟΚ έναντι σχεδόν 12 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του ’24.

Με το… καλημέρα της θητείας του στους «Λύκους», ο 21χρονος αμυντικός καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα.

Την πρώτη σεζόν (2024-25) στη Bundesliga κατέγραψε 38 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 γκολ και 3 ασίστ, ενώ τη φετινή περίοδο μετρά ήδη 7 εμφανίσεις.

Παρεμπιπτόντως, το όνομα του Κουλιεράκη συνδέεται (μεταγραφικά) με σταθερή συχνότητα με διάφορα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ (Ίντερ, Λίβερπουλ. Γιουβέντους) και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Οι υψηλές του… στροφές έχουν δελεάσει τους Γερμανούς, που δείχνουν ξεκάθαρη πρόθεση να «ψαχτούν» ξανά στην ελληνική αγορά προς αναζήτηση των επόμενων «Κουλιεράκηδων».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, άνθρωπος της Βόλφσμπουργκ αναμένεται να βρεθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια για το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19 Οκτωβρίου), προκειμένου να τσεκάρει από κοντά παίκτες που έχουν ήδη μπει στα ραντάρ των «Λύκων».

Το ελληνικό πρωτάθλημα δείχνει να έχει κερδίσει πόντους στα scouting reports των Γερμανών, οι οποίοι βλέπουν τη χώρα μας ως ανερχόμενη δεξαμενή παικτών - μεταγραφών με χαμηλό ρίσκο και υψηλό ταβάνι.