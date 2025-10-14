Παναθηναϊκός: Ενίσχυση στην επίθεση με Γκαμπς

Την απόκτηση της Αϊσέ Γκαμπς ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Aisse Gumbs στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού καθώς απέκτησε 28χρονη σέντερ φορ, Aisse Gumbs.

Πρόκειται για μια διεθνή που έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του «τριφυλλιού» φέρνοντας μαζί της εμπειρία, ταχύτητα και δημιουργικότητα. Η Aisse Gumbs έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο σε Βέλγιο και Ολλανδία, ενώ αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Αρούμπα.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com τόνισε

«Είμαι ευτυχισμένη που εντάσσομαι στον Σύλλογο του Παναθηναϊκού. Ανυπομονώ να ενσωματωθώ με την υπόλοιπη ομάδα και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για το Club και τους στόχους του».

Αναλυτικά το βιογραφικό της:

2021-2022 Σπάρτα Ρότερνταμ (Ολλανδία)

2022-2023 Εξελσιόρ (Ολλανδία)

2023-2024 Μπριζ (Βέλγιο)

2024-2025 Γάνδη (Βέλγιο)

2025 Αχαρναϊκός