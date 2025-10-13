Ο αποκλεισμός της Εθνικής ομάδας από την τελική φάση του Μουντιάλ και η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ αναλύονται από τον Τύπο.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Στο ΣΕΦ παίχθηκε για την εποχή όμορφο και πάνω απ' όλα ήρεμο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το ντέρμπι των απουσιών, εκμεταλλευόμενος τη δύναμή του στη ρακέτα και τις λεπτομέρειες στην τελευταία περίοδο, εκεί που ήταν καλύτερος. Η διαφορά των δύο ομάδων στην 1η περίοδο ήταν στη δημιουργία και την εκτέλεση του Σορτς, (που έκανε ματσάρα και δεν φάνηκε η απουσία του Ναν) από τη μία και στην αστοχία πίσω από τα 6,75 από την άλλη (1/10 τρίπ.). Ελλείψει δημιουργίας των γηπεδούχων, ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε πάρα πολύ την εκτέλεση του Βεζένκοφ κι ανάγκασε τους γηπεδούχους να πηγαίνουν επί το πλείστον σε ατομικές ενέργειες. Στο δεύτερο δεκάλε- πτο ο Τολιόπουλος δικαίωσε απόλυτα τον Αταμάν για την επιμονή του να τον αποκτήσει το καλοκαίρι.

Ο Μπαρτζώκας διάβασε τον τρόπο παιχνιδιού των Πρασίνων, εγκλώβισε Σόρτς και «Τολιό» με μπασκετικό ξύλο και ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με τον Βεζένκοφ. Όπως όλα τα ντέρμπι, στο δεύτερο κομμάτι του έπεσε η ποιότητα, το ματς πήγε στη δύναμη κι εκεί «μίλησαν» η έδρα και η έλλειψη ποιότητας των Πρασίνων μέσα στη ρακέτα, όπου Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ κυριάρχησαν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Δεν ωφελεί να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις και να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Πρόκειται για τρανταχτή αποτυχία. Νωρίς, νωρίς εκτός στόχων και με βαριές ήττες μέσα-έξω. Ούτε και φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Αποτύχαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Ατομικά λάθη ανεπίτρεπτα και τραγικές αντιδράσεις στα στημένα. Οι Δανοί μας περίμεναν και μας κατέστρεψαν. Το σκηνικό περίπου ίδιο με την Γλασκώβη. Ξεκινήσαμε καλά, χάσαμε δύο ευκαιρίες και στη συνέχεια το γήπεδο κατηφορίσει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι προπονητής μια φιλοσοφίας. Παίζουμε και προσπαθούμε μα επιβληθούμε. Ο Ρεχάγκελ το 2004 είχε μία άλλη. Το θέλουμε αυτό το είδους ποδόσφαιρο που παίζει ο Γιοβάνοβιτς αλλά δεν γίνεται να το παίζουμε κάθε φορά και με κάθε αντίπαλο, θέλει πολύ δουλειά.

Γνώμη μου είναι δεν πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Ίσα ίσα, χρειάζεται να επιμείνει ο προπονητής και μάλιστα να προχωρήσει με συνέπεια την ανανέωση. Να πάμε παρακάτω. Η αποτυχία είναι δεδομένη. Η Δανία μας προσγείωσε στην πραγματικότητα διότι δεν είναι αυτή που νομίζαμε μετά το παιχνίδι με την Σκωτία. Το καλό ποδόσφαιρο από μόνο του δεν φτάνει. Τέτοιο παίξαμε και χτες το βράδυ. Ευκαιρίες χάσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο αλλά η ουσία είναι ότι δεν είμαστε αποτελεσματικοί και κάνουμε μεγάλα λάθη. Στην παρούσα φάση δεν πρέπει να προσπερνάμε την αποτυχία με φιλόφρονες λόγους για την καλή εικόνα. Έτσι, δημιουργούμε τις συνθήκες για να ξαναζήσουμε τα ίδια. Ακόμα μεγαλύτερη ανανέωση και σκληρή δουλειά με αυξημένη απαιτητικότητα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα θα είναι ξανά απούσα από μεγάλη διοργάνωση. Και δεν το έχασε αυτό το δικαίωμα στο χθεσινό ματς με τη Δανία. Το θετικό είναι ότι πήγε να πάρει τη νίκη παίζοντας ποδόσφαιρο. Αυτό πιστώνεται στον προπονητή, στη φιλοσοφία, στην ομάδα. Όμως η Εθνική έχει ακόμη δρόμο και θέλει δουλειά. Τα λάθη που κάνει στην άμυνα και στις στατικές φάσεις είναι επαναλαμβανόμενα. Μπορεί να έχανε από τη Δανία, αλλά όχι πάλι έτσι.

Πάνω που είχε βρει πατήματα και απειλούσε, ήρθε το γύρισμα του Ζαφείρη. Πάνω που πήγαινε να βγάλει το ημίχρονο για να δει πώς θα αντιδράσει για την ανατροπή στο δεύτερο, δέχτηκε δυο γκολ σε ένα δίλεπτο από κόρνερ στο οποίο δεν πήδηξε ή τοποθετήθηκε καλά κανείς κι από ένα λάθος εκνευρισμού του Κουλιεράκη. Όσο καλά κι αν έπαιζε στο δεύτερο, δεν γινόταν κάτι. Μείωσε, έψαξε το δεύτερο γκολ, μπορούσε να το βάλει. Όπως και να δεχτεί κι άλλα. Η ήττα είχε προδιαγραφεί από το πρώτο μέρος. Όπως και ο αποκλεισμός, από τη Γλασκώβη. Η Αμερική είναι μακριά, η Εθνική δεν θα είναι εκεί. Και παρά την καλή προσπάθεια, φταίει πολύ και η ίδια.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Το Σερβία-Αλβανία το Σάββατο το βράδυ είχε πολλούς λόγους για να το παρακολουθήσεις και σχεδόν κανείς απ’ αυτούς δεν ήταν ποδοσφαιρικός. Αλλά θα μείνω μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ο προπονητής της Σερβίας επέλεξε να ξεκινήσει με δίδυμο Βλάχοβιτς και Μίτροβιτς στην επίθεση. Και να αφήσει τον Γιόβιτς στον πάγκο. Είμαι βέβαιος πως το μετάνιωσε πικρά. Και γι’ αυτά που έβλεπε στο γήπεδο όσο έπαιζε το βασικό δίδυμο και κυρίως ο Μίτροβιτς που ήταν σχεδόν… ακίνητος. Αλλά και γι’ αυτά που έκανε ο Γιόβιτς όταν μπήκε στο ματς. Μισή ώρα έπαιξε ο επιθετικός της ΑΕΚ. Και σ’ ένα ματς που η Σερβία ήταν και νευρική και κακή παραγωγικά.

Ομως ο Γιόβιτς μπήκε και πήγε να την κουβαλήσει. Όπως έκανε και με την ΑΕΚ στο ματς με την Κηφισιά. Πήρε μπάλες, δημιούργησε μόνος του φάσεις, έφτιαξε στιγμές για την ομάδα του. Μόνο που απέναντί του, είχε έναν τερματοφύλακα που αφενός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αφετέρου τον ξέρει και τον διαβάζει καλά. Κάθε μέρα δίπλα στα Σπάτα, τον έχει απέναντί του. Ο Στρακόσα είναι ο λόγος που ο Γιόβιτς δεν σκόραρε το Σάββατο το βράδυ. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις δύο παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί για τη λειτουργία της ομάδας του Νίκολιτς, να είναι σε τόσο καλή αγωνιστική κατάσταση.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Έχει σημασία τι έγινε χθες στο ΣΕΦ και στο πρώτο (εφετινό) ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό; Αν κάποιος αναλογιστεί πως οι Αιώνιοι θα αναμετρηθούν... αμέτρητες φορές τούτη τη σεζόν, όπως άλλωστε συμβαίνει σε μόνιμη βάση το τελευταία χρόνια, το ποιος νίκησε μπορεί και να μη μετρά στο τέλος. Απλά, ας έχουμε όλοι υπόψη πως «κάτι φάνηκε ξανά και ξανά» στο παρκέ.

Όπως για παράδειγμα, το γεγονός πως υπάρχει πληθώρα άσων, κομβικών παικτών που μπορούν να υπογράψουν κάθε παιχνίδι και άρα, τόσο ο Ναν όσο και ο Φουρνιέ, οι ηχηρές απουσίες των δύο αντιπάλων, λες και ξεχάστηκαν πολύ σύντομα. Ναι, ο Ολυμπιακός (έκλεισε το rotation με Σάσα, Ντόρσεϊ και Γουόρντ) νίκησε και προχωρά με περίσσεια αυτοπεποίθηση και έχοντας στη φαρέτρα του τα εξής όπλα: τον Βεζένκοφ που έχει ανοιχτή γραμμή με το καλάθι και έναν απίστευτο τρόπο να σημειώνει πόντους. Τον Ντόρσεϊ, που βάλθηκε να πείσει τους πάντες πως εφέτος είναι η σεζόν του. Και τον Μιλουτίνοφ, τον ψηλό που όταν νιώθει πως δεν απειλείται ο χρόνος συμμετοχής του, μοιάζει με κλάση τρομερή και μένει να φανούν οι αντοχές του γιατί πολύ απλά κάνει μόνος κουπί. Και ο Παναθηναϊκός; Ο Σορτς επιβεβαιώνει πως μπορεί να δώσει πολλά και μακριά από το ασφαλές περιβάλλον της Παρί και ο Τολιόπουλος πως όταν πάρει ρυθμό σχεδόν δεν σταματά να ευστοχεί από το τρίποντο. Και ζητεί με την απόδοσή του να αγωνίζεται περισσότερο..

