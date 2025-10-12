MENU
Δεν μας... θέλει ρε παιδιά: Τριπλή κόντρα στον Παυλίδη, στη γραμμή ο Άντερσεν! (vid)

Ξανά πλησίασε στο 3-2 η Ελλάδα στο «Πάρκεν», αυτή τη φορά με τον Παυλίδη στο 79', όμως κατά σειρά οι Σμάιχελ, Βέστεγκααρντ και Άντερσεν σταμάτησαν στη γραμμή τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα!
