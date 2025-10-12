Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Δεν μας... θέλει ρε παιδιά: Τριπλή κόντρα στον Παυλίδη, στη γραμμή ο Άντερσεν! (vid) 12-10-2025 23:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Δανία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Βαγγέλης Παυλίδης Κάσπερ Σμάιχελ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ξανά πλησίασε στο 3-2 η Ελλάδα στο «Πάρκεν», αυτή τη φορά με τον Παυλίδη στο 79', όμως κατά σειρά οι Σμάιχελ, Βέστεγκααρντ και Άντερσεν σταμάτησαν στη γραμμή τον διεθνή επιθετικό της Μπενφίκα! Βρες τον από μια φωτό: Εάν θυμάσαι τον παίκτη με την πιο εμβληματική χαίτη της Α’ Εθνικής των 90's τότε είσαι σίγουρα 40+ menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr Έβγαλε μάτι: Το «καρφί» του Μάκη Βορίδη για το Μαξίμου που πέρασε στα ψιλά instanews.gr Παναθηναϊκός: Τα κέρδη μιας ήττας σε ντέρμπι αιωνίων menshouse.gr Η εικόνα που αξίζει να κρατήσει κανείς από το ντέρμπι στο ΣΕΦ… menshouse.gr Οι τέλειες αναλογίες: Γαρυφαλιά Καληφώνη τι (μας) κάνες... (pics) dailymedia.gr Τα έδωσε όλα: Τρέλανε κόσμο η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Pic, Vids) instanews.gr Δεν μας... θέλει ρε παιδιά: Τριπλή κόντρα στον Παυλίδη, στη γραμμή ο Άντερσεν! (vid) SHARE