Οι διεθνείς του ΠΑΟΚ ρίχνονται στη «μάχη»

«Πρεμιέρα» για τις Εθνικές ομάδες σήμερα (9/10) με τους διεθνείς του ΠΑΟΚ να αγωνίζονται σε Πολωνία, Σκωτία και... Ουγγαρία

Ο Δικέφαλος επιστρέφει σήμερα (9/10) στις προπονήσεις μετά από τριήμερο ρεπό, με τη Νέα Μεσημβρία να έχει... απουσίες ελέω διεθνών.

Στη Γλασκώβη βρίσκονται φορώντας τα «Γαλανόλευκα» οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Γιάννης Μιχαηλίδης, αλλά και Χρήστος Ζαφείρης, οι οποίοι αγωνίζονται (21:45) απέναντι στη Σκωτία.

Ο Τόμας Κεντζιόρα και η Πολωνία υποδέχονται στο Χορζόφ (21:45) τη Νέα Ζηλανδία σε ένα φιλικό, τρεις μέρες πριν τον αγώνα στη Λιθουανία, ενώ υπάρχει «ασπρόμαυρη» δράση και στην Ουγγαρία για την Εθνική Νέων.

Η «Γαλανόλευκη» Κ19 αντιμετωπίζει σε φιλικό στη Βουδαπέστη (14:30) τους Ούγγρους, με τον ΠΑΟΚ να εκπροσωπείται από 9 παίκτες. Ο λόγος για τους Στάθη Μπελερή, Μπέντρι Ντούνγκα, Βασίλη Ελευθεριάδη, Δημήτρη Μπαταούλα, Αθανάσιο Παπανικόπουλο, Παύλο Τσιότα, Ανέστη Μύθου, Γιώργο Κοσίδη και Δημήτρη Μπέρδο, με τη Super League K19 να έχει διακοπή αυτό το Σαββατοκύριακο και τον ΠΑΟΚ Β να ταξιδεύει με απουσίες στην Καβάλα.