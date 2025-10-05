Μποτία: «Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία στο τέλος και νίκησε»

Ο έμπειρος στόπερ της Κηφισιάς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του.

Όσο για τον αγώνα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλμπέρτο Μποτία… «Είναι λογικό κάποιο σημείο να γυρίσει το μομέντουμ. Παρά το ότι ισοφάρισε η ΑΕΚ, ήμασταν εκεί. Είχαμε κι άλλες ευκαιρίες να πάρουμε το προβάδισμα και τη νίκη».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κεντρικού αμυντικού της ομάδας των βορείων προαστίων.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι στα πρεσαρίσματά μας, στις ευκαιρίες που κάναμε. Μπορούσαμε να κερδίζαμε 3-0 στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ευτύχισε να κάνει γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο πάλι είχαμε τον έλεγχο, αλλά η ΑΕΚ ισοφάρισε. Είναι λογικό κάποιο σημείο να γυρίσει το μομέντουμ.

Παρά ότι ισοφάρισε η ΑΕΚ, ήμασταν εκεί. Είχαμε κι άλλες ευκαιρίες να πάρουμε το προβάδισμα και τη νίκη. Δύσκολο να διαβάσεις το ματς. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της στο τέλος και πήρε τη νίκη.

Η Κηφισιά έχει μεγαλώσει. Έχει ωριμάσει. Χτίσαμε χαρακτήρα από πέρυσι. όλα τα παιδιά που ήρθαν έχουν καταλάβει που έχουν έρθει. Δουλεύουμε καθημερινά και η Κηφισιά θα μεγαλώνει περισσότερο».