Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς αντί Ζαρουρί η ενδεκάδα για Παναιτωλικό

Ο Χρήστος Κόντης επαναφέρει στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού τους Τζούρισιτς και Πάλμερ-Μπράουν ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Στον πάγκο ο Ζαρουρί.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 21:00 από τον Παναιτωλικό, με στόχο να αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στο Πρωτάθλημα και να πανηγυρίσει το πρώτο του φετινό τρίποντο.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντραγκόφσκι, Ντέσερς και Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιωπής, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Ενκολολό, Εστέμπαν, Μάταν, Μίχαλακ, Αγκίρε.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Παρδαλός, Μάνος, Γκαρσία, Κοντούρης, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Ζίφκοβιτς, Άλεξιτς, Μανρίκε, Τσούρα, Αγαπάκης, Μαυρίας.