Δυναμικά μπήκε στη League Phase του Champions League η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, κάνοντας μια «χαψιά» την Αταλάντα, επικρατώντας με 4-0.

Η επιχείρηση «διατήρηση των σκήπτρων» ξεκίνησε από το «Parc des Princes» για την Παρί Σεν Ζερμέν που έδειξε ικανή να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, έχοντας και ένα δύσκολο πρόγραμμα να διαχειριστεί (σ.σ. Μπαρτσελόνα & Λεβερκούζεν εκτός, Μπάγερν & Τότεναμ εντός, Αθλέτικ Μπιλμπάο & Σπόρτινγκ εκτός και Νιούκαστλ εντός).

Από την άλλη πλευρά, δύσκολη ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την Αταλάντα στη «μετά-Γκασπερίνι» εποχή, όμως ο δρόμος φαίνεται στα μέτρα της και μένει να αποδειχθεί αν ο Ιβάν Γιούριτς μπορεί να τα φέρει εις πέρας (σ.σ. Μπριζ & Σλάβια Πράγας εντός, Μαρσέιγ & Άιντραχτ εκτός, Τσέλσι & Αθλέτικ Μπιλμπάο εντός και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ εκτός).



Μπορεί ο Λουίς Ενρίκε να ήταν παροπλισμένος στο μπουθ λόγω εγχείρησης στην κλείδα, όμως από νωρίς οι παίκτες του έστησαν... πάρτι! Μόλις στο 3' ο Μαρκίνιος έκλεψε, έδωσε στον Μπαρκολά, εκείνος στο Ρουίθ και ο αρχηγός της Παρί άνοιξε το σκορ (1-0) με κίνηση φορ! Το πόδι δεν σηκώθηκε από το... γκάζι και ο Κβαρατσχέλια σημείωσε το 2-0 στο 39' με ένα γκολ που υπενθύμισε σε όλους γιατί τον αποκαλούν «Κβαραντόνα»! Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μούσα ανέτρεψε τον Μαρκίνιος, το πέναλτι δόθηκε μέσω VAR, αλλά ο Μπαρκολά το εκτέλεσε τραγικά και ο Καρνεσέκι μπλόκαρε εύκολα, διατηρώντας το «κολακευτικό» 2-0 του ημιχρόνου υπέρ των Παριζιάνων.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Νούνο Μέντες έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα με όμορφη κίνηση και περνώντας την μπάλα από την κλειστή γωνία του Καρνεσέκι. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, ο Λουίς Ενρίκε κατέβηκε από το μπουθ στον πάγκο και έκανε το απαραίτητο ροτέσιον για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της Παρί, με τον Γκονσάλο Ράμος να προλαβαίνει να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 στις καθυστερήσεις.

Οι αρχικές συνθέσεις:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ, Κβαρατσχέλια, Μπαρκολά, Μαγιουλού.

Αταλάντα (Ιβάν Γιούριτς): Καρνεσέκι, Κοσουνού, Χίεν, Ντιμσίτι, Μπελανόβα, Μούσα, Ντε Ρουν, Μπερνασκόνι, Πάσαλιτς, Μαλντίνι, Ντε Κετέλερε.