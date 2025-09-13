Πετυχαίνοντας τρία γκολ στο δεύτερο μέρος, η Τότεναμ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γουέστ Χαμ εκτός έδρας (0-3) και με αγώνα περισσότερο έπιασε την Λίβερπουλ στους 9 βαθμούς.

«Μάχη» Λονδίνου ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση φέτος είχαμε για την 4η αγωνιστική και εκείνη του Τόμας Φρανκ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και μετά το 0-3 έπιασε Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Μπόρνμουθ στο ρετιρέ, ενώ εκείνη του Γκρέιαμ Πότερ πλέον βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο 19’ ακυρώθηκε γκολ του Ρομέρο μέσω VAR για φάουλ του Φαν Ντε Φεν, όμως οι φιλοξενούμενοι έκαναν τη δουλειά στην επανάληψη. Στο 47’ μετά το κόρνερ του Τσάβι Σίμονς ο Σαρ με κεφαλιά έκανε το 0-1 και στο 54’ ο Σούτσεκ έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του αφού είδε απευθείας κόκκινη για δολοφονικό μαρκάρισμα στον Ζοάο Παλίνια. Στο 57’ ο Μπέργκβαλ με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά από 40άρα μπαλιά του Ρομέρο διπλασίασε τα τέρματα της Τότεναμ και ο σκόρερ έγινε δημιουργός στο 64’ να να βρει δίχτυα με σουτ από open-play ο πιο γρήγορος παίκτης της Premier League, Μίκι Φαν Ντε Φεν, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 0-3.