Τα μάθατε τα νέα για την ΑΕΚ;

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου γράφει για Μαρσιάλ, Ζοάο Μάριο και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα για ΑΕΚ και ανταγωνισμό.

Κλείστε για λίγο τα μάτια. Αφήστε τον εαυτό σας να χαλαρώσει από την ένταση της καθημερινότητας και βολευτείτε κάπου αναπαυτικά (κλεμμένο από κάτι ιστορίες ύπνου που με ενθουσιάζουν). Σκεφτείτε κάτι που σας φτιάχνει το κέφι. Για να είστε εδώ, γουστάρετε μπαλίτσα. Πιθανότατα, θα έχετε και σύνδεση με την ΑΕΚ. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να ονειρευτεί. Να δείτε την ΑΕΚ όπως φαντάζεστε: στην γηπεδάρα της, με τον κόσμο να πανηγυρίζει για τους παικταράδες μέσα στο γήπεδο.

Γιατί τι αξίζει μέχρι να φτάσουμε στο ζουμάκι, που αφορά την κατάκτηση πρωταθλήματος, κυπέλλου και καλής πορείας στην Ευρώπη; Αξίζει να ονειρεύεσαι, να ακούς τον πιτσιρικά να σε ζαλίζει για το πότε θα του πάρεις την φανέλα με το «10», να κατανοείς πως αυτό το κλαμπ έχει αλλάξει οριστικά επίπεδο. Αυτό που ξεκίνησε μεθοδικά εδώ και χρόνια, εκείνο που έμοιαζε άπιαστο όνειρο όταν η ΑΕΚ βρισκόταν στα χέρια Μίκυ Μάους και κωμικοτραγικών καταστάσεων, είναι πλέον πραγματικότητα.

Κοσμογονία

Αναλογιστείτε μόνο την κοσμογονία των δύο τελευταίων ημερών. Η ΑΕΚ μέσα σε ένα βράδυ, πέτυχε το απόλυτο της λειτουργίας ως μοντέρνος ποδοσφαιρικός οργανισμός. Πέτυχε να πουλήσει έναν σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου που απέκτησε πέρυσι τέτοια εποχή ως ελεύθερο, να βρει την ευκαιρία και να την αδράξει για να ντύσει στα «κιτρινόμαυρα» ακόμα ένα μυθικό όνομα. Και όλα αυτά, ενώ έχει στελεχωθεί ήδη την αφρόκρεμα του ελληνικού ποδοσφαίρου και παράλληλα επιλεγμένες κινήσεις από την ελίτ του ευρωπαϊκού χώρου.

Κάποιοι ενδεχομένως θα τσιτώσουν με όλα αυτά. Για τους εντός των τειχών, μπείτε στην νέα πραγματικότητα. Η ΑΕΚ άλλαξε επίπεδο. Στην ομάδα βρίσκονται οι καλύτεροι και συνεχώς υπάρχει διάθεση για αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Για τους απέναντι, να θυμάστε πως ο τροχός γυρίζει. Πέρυσι η ΑΕΚ έξυσε τον πάτο, αλλά αλλάζει το πράγμα. Ας είναι τα πράγματα σε συνθήκες ισονομίας (πόντος), θα δούμε στο τέλος ποιος θα γελάσει καλύτερα.

Τα εκατομμύρια και οι Λαμέλα, Περέιρα

Επιστρέφω σε όλο αυτό που μοιάζει με όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να φύγεις μπροστά και να μην μένεις δέσμιος σε όσα συνήθισες στο παρελθόν. Όταν υπάρχουν εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται, πως η ΑΕΚ είναι πια στην φάση να απλώνει εκατομμύρια στην ευκαιρία που της δίνεται και λέγεται Ζοάο Μάριο, προφανώς μένουν εγκλωβισμένοι στο παρελθόν. Η ΑΕΚ μπορεί να απολαμβάνει την δυνατότητα να έχει σχεδόν όποιον παίκτη θέλει και να κερδίζει πολλαπλά απ’ αυτόν.

Δείτε τι συνέβη πέρυσι με τα τρία μεγάλα αστέρια που απέκτησε η ΑΕΚ. Αφήνω στην άκρη την ιδιόμορφη περίπτωση Λαμέλα, που όσο την σκαλίζεις στεναχωριέσαι περισσότερο. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας, πως ο Λαμέλα προσέφερε μερικές τρομερές στιγμές που έκαναν κάτι «ξαδέρφους» στην Θεσσαλονίκη να έχουν πονοκεφάλους και όσα προσέφερε στον χρόνο που έπαιξε ήταν αρκετά κοντά σε αυτό που μπορούσε κάποιος να προσδοκά, ειδικά σε μια ομάδα που δεν έγινε ποτέ ομάδα.

Ας προσπεράσω σχετικά γρήγορα και τον Περέιρα, που απέδειξε σε όλους – και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου απ’ αυτό – πως μπορεί να είναι χρήσιμος και σημαντικός παρά τα δεδομένα αγωνιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει. Αν και στα μάτια μου φαινόταν πως ήταν ο πρώτος που θα έπρεπε να μας αποχαιρετίσει, πέτυχε με την εικόνα του να γίνει χρησιμότατος στο σχέδιο του Νίκολιτς και να είναι λύση σημαντική στο ροτέισον της σεζόν που άνοιξε.

Ο Μαρσιάλ

Πάω στον Μαρσιάλ. Λοιδορήθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Διάφοροι χαζοχαρούμενοι, που ψάχνουν επιμόνως πρόσωπα για να κρυφτούν από πίσω και να δημιουργήσουν νεφελώδεις ιστορίες, τον ανέδειξαν ως την χειρότερη σαβούρα που έχει περάσει από την ΑΕΚ. Ποιον; Τον Μαρσιάλ. Που ευτυχώς, επειδή στον πλανήτη δεν επηρεάζονται όλοι από άσχετους και στημένους, προκάλεσε μετά την σεζόν του στην ΑΕΚ ενδιαφέρον από Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και τελικώς κατέληξε στο Μεξικό.

Κάπου εκεί στο βάθος παρατηρώ εκείνον που θα συνεχίζει να είναι στο ίδιο μοτίβο και θα ειρωνευτεί το Μεξικό. Προφανώς επειδή δεν έχει ιδέα ποιοι παίκτες αγωνίζονται εκεί πλέον, ποια ποσά διακινούνται, πως αποτελεί πλέον ισχυρό παίκτη ως πρωτάθλημα και χώρα. Στο Μεξικό όχι απλά εκτίμησαν τον Μαρσιάλ, αλλά σας λέω πως του προσέφεραν περισσότερα χρήματα απ’ όσα λάβαινε στην ΑΕΚ. Και αυτή η Μοντερέι, ξαφνικά είδε το όνομα της να συζητείται ως ομάδα του Μαρσιάλ σε όλο τον πλανήτη.

Αλλά να δούμε και τα… δεινά που προκάλεσε στην ΑΕΚ ο Μαρσιάλ. Ηρθε με οικονομική υπέρβαση, σε μια περίοδο που η ομάδα είχε καταρρακωθεί από το ευρωπαϊκό «χαστούκι». Κατάφερε να δώσει χαρά σε έναν κόσμο που είχε απελπιστεί. Τους έκανε να πάνε στο αεροδρόμιο και να χαίρονται για τον παικταρά. Και αγωνιστικά, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Σημείο αναφοράς μέχρι να τραυματιστεί. Και στο φινάλε, έφυγε φέρνοντας σημαντικό ποσό στο ταμείο της ΑΕΚ. Τόσο… κακός.

Οι πιο μεγάλες μεταγραφές και η ισονομία

Και για να κλείσω. Με τον Ζοάο Μάριο και τον Γιόβιτς, η ΑΕΚ έκανε τις δύο πιο ξακουστές μεταγραφές της χρονιάς. Να προσθέσω και τον Ταρεμί με το σπουδαίο βιογραφικό, να βάλω και τον Ζαφείρη που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ ένα σκασμό λεφτά. Ακόμα και έτσι να πεις, το 50% των πιο δυνατών κινήσεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που είναι ομαδικό άθλημα και χρειάζεται να κάνεις καλή ομάδα για να φτάσεις σε τίτλους. Η ΑΕΚ έχει κάνει ήδη σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Και σίγουρα, οι παικταράδες θα συμβάλουν για να γίνουν όλα πιο εύκολα.

Τώρα μετρά το γήπεδο. Η ΑΕΚ βγαίνει πολλαπλά κερδισμένη αυτό το καλοκαίρι. Κατάφερε να «καθαρίσει», πέτυχε να βάλει τις βάσεις και όλα δουλεύουν με σφραγίδα Ηλιόπουλου και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε παιχνίδι θα είναι σημαντικό, κάθε ματς είναι τεράστια υπόθεση. Ολοι στην ΑΕΚ είναι πιο υποψιασμένοι από πέρυσι για τον ρόλο και τις προθέσεις του καθένα. Σας το είπα και πριν. Ας τηρηθούν συνθήκες ισονομίας και θα τα δούμε όλα στο φινάλε.