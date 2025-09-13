Πρεμιέρα στη Super League 2 - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η Super League 2 σηκώνει αυλαία με πέντε αγώνες στο σημερινό (13/9) πρόγραμμα.

Στον Α’ Όμιλο, ο Καμπανιακός παίζει εντός έδρας με την Καβάλα. Στον Β’ Όμιλο θα γίνουν τέσσερις αναμετρήσεις: η Καλαμάτα φιλοξενεί το Μαρκό, τα Χανιά αντιμετωπίζουν την Ελλάς Σύρου, η Ηλιούπολη κοντράρεται με τον Παναργειακό, ενώ το Αιγάλεω υποδέχεται την Athens Kallithea.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Α' όμιλος

Σάββατο 13/9

Καμπανιακός-Καβάλα (17:00)

Κυριακή 14/9

Ηρακλής-Asteras Β AKTOR (17:00)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός (17:00)

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)

Δευτέρα 15/9

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)

Β’ όμιλος

Σάββατο 13/9

Καλαμάτα-Μαρκό (17:00)

Χανιά-Ελλάς Σύρου (17:00)

Ηλιούπολη-Παναργειακός (17:00)

Αιγάλεω-Athens Kallithea (17:00)

Κυριακή 14/9

Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος (17:00)