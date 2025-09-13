Πρεμιέρα στη Super League 2 - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στον Α’ Όμιλο, ο Καμπανιακός παίζει εντός έδρας με την Καβάλα. Στον Β’ Όμιλο θα γίνουν τέσσερις αναμετρήσεις: η Καλαμάτα φιλοξενεί το Μαρκό, τα Χανιά αντιμετωπίζουν την Ελλάς Σύρου, η Ηλιούπολη κοντράρεται με τον Παναργειακό, ενώ το Αιγάλεω υποδέχεται την Athens Kallithea.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:
Α' όμιλος
Σάββατο 13/9
Καμπανιακός-Καβάλα (17:00)
Κυριακή 14/9
Ηρακλής-Asteras Β AKTOR (17:00)
Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός (17:00)
Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)
Δευτέρα 15/9
Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)
Β’ όμιλος
Σάββατο 13/9
Καλαμάτα-Μαρκό (17:00)
Χανιά-Ελλάς Σύρου (17:00)
Ηλιούπολη-Παναργειακός (17:00)
Αιγάλεω-Athens Kallithea (17:00)
Κυριακή 14/9
Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος (17:00)