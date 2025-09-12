Το υπουργείο εσωτερικών της Ισπανίας έκρινε υψηλού κινδύνου το Ρεάλ Μαδρίτης–Μαρσέιγ

Η αναμέτρηση του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μαρσέιγ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (16/9), χαρακτηρίστηκε ως «υψηλού κινδύνου» από το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας για λόγους ασφαλείας.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), πηγή από το Ισπανικό υπουργείο διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός συνεπάγεται την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τους φιλάθλους της Μαρσέιγ, πέρα από αυξημένους ελέγχους, με στόχο την πρόληψη επεισοδίων.

Χιλιάδες φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας αναμένονται στη Μαδρίτη για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή αναμέτρηση, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή της Μαρσέιγ στο Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2022-23.

Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκάλυψαν τους ακριβείς λόγους για την απόφαση να χαρακτηριστεί ο αγώνας ως «υψηλού κινδύνου».