Η Τότεναμ ψάχνει αγοραστή για τον Ιβ Μπισουμά

Οι «Spurs» δεν υπολογίζουν τον έμπειρο χαφ από το Μάλι και περιμένουν προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, για την παραχώρησή του.

Το μεταγραφικό παράθυρο στην Αγγλία ολοκληρώθηκε με την Τότεναμ να μην καταφέρνει να απαλλαγεί από τον Ιβ Μπισουμά, με τους «Spurs» να περιμένουν πλέον κίνηση από ομάδες με ενεργή μεταγραφική περίοδο.

Το συμβόλαιο του 29χρονου χαφ ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, με την Τότεναμ να περιμένει προτάσεις από την Σαουδική Αραβία, αφού υπάρχουν ομάδες που έχουν εκδηλώσει συμβόλαιο για τον έμπειρο μέσο.

Οι ιθύνοντες της Τότεναμ ζητούν ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ ευρώ για την παραχώρηση του Μπισουμά, δείχνοντας διάθεση να διαπραγματευτούν και για μικρότερο ποσό, αρκεί να απαλλαγούν από τον 29χρονο χαφ.