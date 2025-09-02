Το «αντίο» του Γκρούγιτς στην Πόρτο και το «ευχαριστώ» των «Δράκων» (pics)

Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην Πόρτο έστειλε ο Μάρκο Γκρούγιτς με τους «Δράκους» να τον ευχαριστούν για την προσφορά του και να του εύχονται ότι καλύτερο στη νέα πρόκληση της καριέρας του, που είναι η ΑΕΚ.

Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος μέσος, που ανακοινώθηκε και επίσημα νωρίτερα από την Ένωση, με ανάρτηση του στο instagram μίλησε με θερμά για την πορτογαλική ομάδα και τόνισε πως η Πόρτο θα είναι για πάντα στην καρδιά του.

«Πέντε χρόνια εκπροσωπώντας τα μπλε και λευκά. Οκτώ τίτλοι. Ήταν μια περιπέτεια με χιλιάδες υπέροχες αναμνήσεις, αλλά και μερικές δύσκολες στιγμές. Η περασμένη σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για μένα λόγω του σοβαρού τραυματισμού μου.

Δούλεψα κάθε μέρα για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν, ώστε να βοηθήσω την ομάδα και να ξαναφορέσω τη φανέλα αυτού του μεγάλου συλλόγου. Σας ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε να επιστρέψω σε αυτό που μου αρέσει περισσότερο.

Πάντα έδινα τα πάντα, παλεύοντας με το πάθος που αντιπροσωπεύει η Πόρτο. Τώρα είμαι ένας ακόμα οπαδός! Οι οπαδοί μας ήταν ξεχωριστοί μαζί μου από την πρώτη μέρα και εύχομαι να είναι μια υπέροχη σεζόν. Τώρα όλοι πρέπει να υποστηρίξουμε την Orgulho do Norte. Η Πόρτο θα είναι πάντα στην καρδιά μου», έγραψε στο instagram.

Με τη σειρά της η Πόρτο τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχήθηκε ότι καλύτερο.

