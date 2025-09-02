Το θετικό «report» Ίνγκασον και Τζούρισιτς για τον Ντέσερς

Ίνγκι Ίνγκασον και Φίλιπ Τζούρισιτς έκαναν πολύ θετικά σχόλια για τον Σίριλ Ντέσερς, τον οποίον γνωρίζουν από Βέλγιο και Ιταλία αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Σίριλ Ντέσερς για την θέση του βασικού επιθετικού, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει πολύ καλή άποψη για τον συγκεκριμένο παίκτη και να τον επιλέγει απέναντι σε άλλες εναλλακτικές.

Πέρα από τον Πορτογάλο τεχνικό πάντως, ο Νιγηριανός στράικερ απέσπασε και τα θετικά σχόλια δύο εκ των νέων του συμπαικτών, οι οποίοι τον έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν και εξέφρασαν την καλύτερη γνώμη για αυτόν στα αποδυτήρια του συλλόγου.

Πρώτος και καλύτερος ο Ίνγκι Ίνγκασον, που ως αμυντικός έχει παίξει απέναντί του στο Βέλγιο και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ικανότητές του. Από κοντά και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, που τον είδε στην Ιταλία (σε μια σεζόν μάλιστα που δεν ήταν η καλύτερη για τον Ντέσερς) όμως τον ξεχώρισε και αυτός και διαπίστωσε το ταλέντο του.

Ο Ντέσερς λοιπόν είχε θετικό «report» και εντός των αποδυτηρίων, πέρα από τον Ρουί Βιτόρια, με τον ίδιο να εντάσσεται πλέον στην ομάδα με πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.